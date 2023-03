Scholz stellt sich in Cottbus den Fragen der Bürger

Nach der Klausur des Bundeskabinetts im brandenburgischen Meseberg will sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am heutigen Dienstag (18.30 Uhr) in Cottbus den Fragen der Bürger stellen. Zum so genannten Kanzlergespräch sind Interessierte in die dortige Stadthalle eingeladen.