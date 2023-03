Senat berät sich über aktuelle Situation der Geflüchteten

Die aktuelle Entwicklung bei der Zahl und der Unterbringung der Geflüchteten in Berlin ist am heutigen Dienstag ein zentrales Thema im rot-grün-roten Senat. Zu seiner turnusmäßigen Sitzung (10.00 Uhr) kommen die Mitglieder wie gewohnt im Roten Rathaus zusammen. Sozial- und Integrationssenatorin Katja Kipping (Linke) informiert ihre Senatskolleginnen und -kollegen über die jüngsten Daten.

Im letzten Quartal des vergangenen Jahres waren die Zahlen der Asylsuchenden und auch der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine deutlich angestiegen. Zuletzt waren sie auf hohem Niveau stabil, die Möglichkeiten der Unterbringung aber weiterhin nahezu ausgeschöpft. Allein in der erst zum Jahresende in Betrieb genommenen Großunterkunft in den Hangars im früheren Flughafen Tempelhof sind inzwischen rund 975 Geflüchtete untergebracht.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nimmt weder an der Senatssitzung noch an der anschließenden Pressekonferenz teil. Sie hat einen Termin auf dem Messegelände bei der Internationalen Tourismusbörse (ITB). Die Senatssitzung leitet als ihre Vertreterin Umwelt- und Klimaschutzsenatorin Bettina Jarasch. Die vierte Senatssitzung nach der Wiederholungswahl am 12. Februar ist zugleich die letzte vor dem Beginn der Koalitionsverhandlungen am Donnerstag. Dabei verhandeln CDU und SPD über eine neue Regierungsbildung.