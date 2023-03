Fall Anissa: Tatwaffe nach Gewalttat in Pankow identifiziert

Berlin. Nach dem gewaltsamen Tod der fünfjährigen Anissa wurde ein Messer entdeckt. Wie eine Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft am Montag bestätigte, handelt es sich dabei um die Tatwaffe. Weder zur Beschaffenheit des Messers gab die Sprecherin Auskunft, noch nahm sie Stellung zu etwaigen DNA-Spuren, die auf den Verdächtigen hinweisen. Aus ermittlungsstrategischen Erwägungen könne die Öffentlichkeit darüber noch nicht informiert werden. Auch Auskünfte dazu, ob es inzwischen Hinweise auf ein Motiv für die Tat gibt, erteilte die Sprechern nicht.

Getötete Anissa: 19-jähriger Verdächtiger in Polizeigewahrsam

Die Fünfjährige war am 21. Februar als vermisst gemeldet und wenige Stunden später leblos in einem Gebüsch im Bürgerpark in Pankow gefunden worden. Ihr Körper wies mehrere Messerstiche auf. Das Kind starb im Krankenhaus. Die Polizei nahm einen 19-Jährigen fest, einen Freund von Anissas Familie. Der Mann ist in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen Totschlags. Der junge Mann mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit hat sich bislang laut Staatsanwaltschaft nicht zu den Anschuldigungen geäußert.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Getötete Anissa aus Pankow: Mutmaßliche Tatwaffe gefunden

Der 19-Jährige sollte laut Zeugen zwischenzeitlich auf das Mädchen und seine drei jüngeren Geschwister auf einem Spielplatz nahe dem Park aufpassen. Von dort sei er dann mit der Fünfjährigen weggegangen, angeblich weil das Kind zur Toilette musste. Etwas später sei der Mann alleine zurückgekommen. Er habe gesagt, dass er das Kind verloren habe.