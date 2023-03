Jüdische Gemeinde Chabad Berlin weiht mobile Synagoge ein

Eine Synagoge auf Rädern nutzt künftig die Jüdische Gemeinde Chabad Berlin. Rabbiner Yehuda Teichtal stellte das „Mizwa Mobil“ am Sonntag auf dem Hof der Gemeinde in Berlin-Wilmersdorf vor. Die Synagoge auf Rädern ist eine Art Wohnmobil für die Bildungsarbeit, aber auch für Gottesdienste. Menschen in Deutschland hätten nicht überall die Gelegenheit, sich über das Judentum zu informieren, zu jüdischen Gottesdiensten zu gehen oder jüdische Traditionen zu feiern - die mobile Synaoge solle das leichter machen, hieß es.