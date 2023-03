CDU verkündet Ergebnis der Mitgliederbefragung zu Landeschef

Die Brandenburger CDU gibt am Sonntag (14.30 Uhr) bekannt, wie viele Mitglieder sich bei einer Befragung für Jan Redmann als künftigen Landeschef ausgesprochen haben. Der Landtagsfraktionschef war der einzige Kandidat für die Nachfolge von Michael Stübgen, der nach drei Jahren seinen Rückzug angekündigt hatte. Die Befragung, ob Redmann die CDU ins Landtagswahljahr 2024 führen soll, wird am Sonntag ausgezählt. Nach einer Sitzung des Landesvorstands will die CDU das Ergebnis bekanntgeben.

Potsdam (dpa/bb). Die Brandenburger CDU gibt am Sonntag (14.30 Uhr) bekannt, wie viele Mitglieder sich bei einer Befragung für Jan Redmann als künftigen Landeschef ausgesprochen haben. Der Landtagsfraktionschef war der einzige Kandidat für die Nachfolge von Michael Stübgen, der nach drei Jahren seinen Rückzug angekündigt hatte. Die Befragung, ob Redmann die CDU ins Landtagswahljahr 2024 führen soll, wird am Sonntag ausgezählt. Nach einer Sitzung des Landesvorstands will die CDU das Ergebnis bekanntgeben.

An der erstmaligen Befragung der Brandenburger CDU über den künftigen Landesvorsitzenden beteiligten sich knapp 43 Prozent der Mitglieder - mehr als 2300 von rund 5400. Die CDU-Mitglieder konnten sich digital oder per Brief melden. Die Beteiligung ist nach Angaben der Landes-CDU genauso hoch wie bei der Befragung zum Koalitionsvertrag im Jahr 2019. Bei einem Landesparteitag am 25. März wird der Vorstand dann offiziell gewählt.

