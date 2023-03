Literatur, Kabarett, Musik, Kindertag im Konzerthaus: Das sind die Kultur-Höhepunkte in Berlin am Wochenende.

Veranstaltungen Ausgehen in Berlin: Sieben Kultur-Tipps am Wochenende

Literatur, Kabarett, Musik, Konzert: Das sind die Kultur-Höhepunkte in Berlin am Wochenende.

Literatur: Henry Rollins mit „Good to See You“

Henry Rollins.

Foto: Ross Halfin

Als Musiker und als Spoken-Word-Performer ist Henry Rollins ein Naturereignis. Er beeindruckt nicht nur aufgrund seiner imposanten Statur, sondern fällt auch durch seine auf den Punkt formulierten Analysen gesellschaftlicher Abgründe auf. Zwar ist er nicht mehr als Musiker mit vor Kraft strotzendem Hardcore-Punk unterwegs, doch allein auf der Bühne ist er mit seinem Programm „Good to See You“ mindestens genauso brachial.

Theater am Potsdamer Platz Marlene-Dietrich-Pl. 1, Tiergarten, 4. März, 20 Uhr, Tel. 259 24 45 55, Karten 41,50 Euro

Klassik: Großer Kindertag im Konzerthaus

Juniorführung im Konzerthaus.

Foto: Uwe Arens

Dieser Tag gehört den jüngsten Musikfans. Bereits um 9.30 Uhr startet das Babykonzert, das sich an Kinder bis zu einem Jahr richtet. Am Vormittag verbinden sich musikalische Angebote mit Spielen wie Versteck oder einer Schnitzeljagd. Um 17 Uhr erfolgt die Wahl eines Jugendrats am Konzerthaus, bevor um 18 Uhr bekannte Filmmusik ein Publikum ab 13 Jahren anspricht.

Konzerthaus Berlin Gendarmenmarkt, Mitte, 5. März, ab 9.30 Uhr, Tel. 203 09 21 01

Literatur: Lenn Kudrjawizki liest aus seiner Autobiografie

Der russisch-ukrainische Schauspieler, Musiker und Autor Lenn Kudrjawizki.

Foto: Nela Konig

Der russisch-ukrainische Schauspieler, Musiker und Autor Lenn Kudrjawizki führt ein buntes Leben. In seiner Autobiografie „Familienbande“ erzählt er von seiner jüdischen Abstammung, der Jugend in der DDR, von Verlust und Versöhnung. Mit seiner Frau spielt Kudrjawizki im Duo Violine. Videos begleiten die Lesepassagen.

Kulturbrauerei/Kesselhaus Knaackstr. 97, Prenzlauer Berg, 5. März, 18 Uhr, Tel. 44 31 51 00, Karten: 22 Euro

​​Kabarett: „La Cage Aux Folles“ in der Komischen Oper

Im Sommer verabschiedete sich Barrie Kosky als Intendant der Komischen Oper und versprach, dem Haus als Regisseur verbunden zu bleiben. Seine erste Inszenierung ist ein Klassiker: das 1983 am Broadway uraufgeführte Musical von Jerry Herman. Darin betreibt Georges (Peter Renz) den Nachtclub „La Cage aux Folles“ mit der Dragqueen Zaza (Stefan Kurt) als Star. Beide zogen Georges’ Sohn Jean-Michel groß. Doch, weil er die Tochter eines konservativen Politikers liebt, möchte dieser, dass Georges allein zum Treffen mit der Familie seiner Zukünftigen kommt. Doch Zaza erscheint ebenfalls.

Komische Oper Berlin Behrenstr. 55, Mitte, 4. März, 19.30 Uhr, Tel. 47 99 74 00, Restkarten

Literatur: „Genial vital“ mit Yael Adler

Yael Adler.

Foto: Marcus Höhn

Wer ewig jung bleiben möchte, müsste den Jungbrunnen finden. Dabei kann man auch anders das Altern wenigstens etwas aufhalten. Wie, das schreibt die Medizinerin Yael Adler (Foto) in ihrem neuen Buch „Genial vital. Wer seinen Körper kennt, bleibt länger jung“. Im Gespräch mit Moderator Uwe Madel gibt sie zur Buchpremiere Einblicke in die Themen gesunde Ernährung und richtiger Lebensstil.

Tipi am Kanzleramt Große Querallee, Tiergarten, 5. März, 12 Uhr, Karten ab 12,90 Euro

Musik: The Teskey Brothers in der Verti Music Hall

The Teskey Brothers live.

Foto: Al Parkinson

Die Australier haben bewiesen, dass Soul mit Sixties-Attitüde auch außerhalb von Memphis oder Detroit zelebriert werden kann. Frontmann Josh Teskeys Stimme besitzt ein knarziges Timbre, sein Bruder Sam zaubert an der Gitarre die perfekt passenden Akkorde. Die Band reist als Quartett mit Brendon Love (Bass) und Liam Gough (Schlagzeug) und dem Album „Run Home Slow“ an.

Verti Music Hall Mercedes Platz, Friedrichshain, 4. März, 20 Uhr, Karten ab 49 Euro

Kabarett: Musik-Comedy mit Weird Al Yankovic

Weird Al Yankovic, US-amerikanischer Musik-Comedian.

Foto: promo

Der US-amerikanische Musik-Comedian erlangte in den 1980er-Jahren mit seinen Michael-Jackson-Parodien enorme Popularität: „Beat It“ wurde zu „Eat It“ und „Bad“ zu „Fat“. Und er coverte sich quer durch die Pop-Geschichte: Coolio („Amish Paradise“), Madonna („Like a Surgeon“), Queen („Another One Rides the Bus“), Lady Gaga („Perform This Way“) und Miley Cyrus („Party in the CIA“) erhielten eine augenzwinkernde Hommage. Parallel dazu veröffentlichte er zahlreiche Alben mit Eigenkompositionen, die ihn als Bewunderer Frank Zappas präsentierten.

Admiralspalast Friedrichstr. 101/102, Mitte, 5. März, 20 Uhr, Tel. 22 50 70 00, Karten kosten ab 64,75 Euro

( BM )