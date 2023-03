Von Montag bis Mittwoch lässt die BSR den Müll liegen

Berlin. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) hat gewarnt, dass am Montag und Dienstag wegen Streiks voraussichtlich kein Müll abgeholt wird. Das geht aus entsprechenden Aufrufen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hervor. Erschwerend kommt hinzu: Wegen des Feiertags in Berlin, dem internationalen Frauentag, findet am Mittwoch dann planmäßig keine Müllabfuhr statt.

Zum Wochenanfang sollen die Müllabfuhr, der Sperrmüll-Abholservice, die Recyclinghöfe und die Straßenreinigung ganztägig bestreikt werden. „Die BSR bedauert die Unannehmlichkeiten, die den Berliner:innen durch die neuerlichen Warnstreikmaßnahmen von Verdi entstehen“, schreibt die BSR in einer Mitteilung. Auf der Unternehmenswebsite www.bsr.de gibt es kurzfristige Informationen zu den möglichen Schließungen. Zuletzt hatten die Mitarbeiter der BSR Anfang Februar gestreikt.

Auch die Krankenhäuser und Bäder streiken

Mit mehr als 6000 Beschäftigten, viele davon gewerkschaftlich organisiert, ist die BSR das größte kommunale Abfallwirtschaftsunternehmen Deutschlands. Daneben hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) auch die Mitarbeiter der Berliner Wasserbetriebe für Montag und Dienstag zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Ebenfalls wird an den beiden Tagen in der Charité, bei Vivantes einschließlich der Vivantes Tochtergesellschaften sowie am Jüdischen Krankenhaus gestreikt. Außerdem befinden sich die Beschäftigten der Berliner Bäderbetriebe am kommenden Montag von 6 bis 11 Uhr im Warnstreik. Die Beschäftigten des Studierendenwerks Berlin sowie der Hochschule für Technik und Wirtschaft werden an beiden Tagen streiken.

Am Dienstag beteiligen sich auch Beschäftigte der Deutschen Rentenversicherung und der Bundesagentur für Arbeit (Regionaldirektion, Arbeitsagentur und Jobcenter) in Berlin sowie Beschäftigte des Annedore-Leber-Berufsbildungswerkes und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Zuletzt hatten am 1. März in Berlin rund 250 Auszubildende und dual Studierende der Verdi-Jugend am Jugendstreiktag im Rahmen der Tarifrunde demonstriert.

Zuletzt hatten am 1. März rund 250 Auszubildende und Dual Studierende von Vedi-Jugend in Berlin am Jugendstreiktag demonstriert.

Foto: Florian Boillot

Am 27. März neuer Verhandlungstermin

Anlass für den Warnstreik ist die bislang ergebnislose Tarifrunde für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen. Verdi fordert für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten für die Zeit ab 1. Januar 2023 eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent – mindestens jedoch 500 Euro und für Auszubildende mindestens 200 Euro pro Monat – bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. „Leider ist das bisherige Angebot der Arbeitgeberseite nicht einigungsfähig. Daher machen wir jetzt bundesweit Druck, um die Arbeitgeber zum Einlenken zu bewegen. Wir erwarten, dass auch die Signale aus Berlin gehört werden und bis zum 27. März – dem nächsten Verhandlungstermin – das Angebot deutlich nachgebessert wird“, sagt Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christoph Schmitz.

Eventuell nötiger Winterdienst ist nicht betroffen

Im Einzelnen betreffen die Streiks bei der BSR wohl folgende Bereiche: An beiden Tagen werden die Restabfall- und Bioabfalltonnen sowie zum Teil auch die Wertstofftonnen nicht geleert. Eine Entsorgung erfolgt dann erst wieder nach Warnstreik-Tagen und Feiertag ab Donnerstag. Alle 14 Recycling-Höfe bleiben geschlossen, der Sperrmüll-Abholservice findet nicht statt. Auch bei der Straßenreinigung samt Mülleimerleerung wird laut BSR „mit erheblichen Einschränkungen“ zu rechnen sein. Nach dem Feiertag will die BSR die ausgefallenen Leerungen nachholen. „Bitte gewährleisten Sie den Zugang zu Ihren Behältern in den nächsten Tagen, einschließlich samstags“, schreibt das Unternehmen.

Obwohl der Wetterbericht ausgerechnet für die Tage Montag bis Mittwoch Schneeregen in Berlin vorausgesagt hat, muss sich niemand Sorgen wegen der Schneebeseitigung machen. Eventuell erforderliche Winterdienstmaßnahmen seien durch „eine Notdienstvereinbarung zwischen BSR und Verdi sichergestellt“, beteuert die BSR.