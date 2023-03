Rapper BRKN: „Star-Sein ist etwas, das man hat oder nicht“

Der Berliner Rapper und R&B-Sänger BRKN veröffentlicht am 10. März seine neue EP „Rahat“. Seit 2014 sind von ihm drei Alben und drei EPs erschienen.

Der Kreuzberger Rapper und R&B-Sänger BRKN, mit bürgerlichem Namen Andac Berkan Akbıyık, ist bekannt dafür, offen mit intimen Themen wie Depression und Trennungsschmerz umzugehen. In seinem türkisch-armenisch-kurdischen Elternhaus wurde Wert auf musikalische Erziehung gelegt. Der 1991 geborene Akbıyık lernte Klavier und Saxophon. Der Multiinstrumentalist rappt seit er 12 Jahre alt ist, tourte mit Herbert Grönemeyer und bringt nun seine neue EP „Rahat“ heraus. Beim Interview mit der Morgenpost gibt er sich selbstironisch. Die Fotos wollte er – wie es bei Künstlern häufig der Fall ist – lieber selbst mitbringen.

Warum wollen Sie beim Interview nicht fotografiert werden?

BRKN: Da habe ich lieber Fotos, von denen ich weiß, dass ich sie gut finde. Ich komme auch gerade vom Sport und dann habe ich vielleicht eine Prellung im Gesicht.

Machen Sie Kampfsport?

Ja, Kickboxen.

Im Pressetext zu Ihrer EP werden Sie gleich zweimal als „Tausendsassa“ beschrieben. Haben Sie das Wort ausgesucht?

Auf keinen Fall. Ich finde das Wort sieht geschrieben einfach unästhetisch aus. Aber wahrscheinlich wollten sie damit sagen, dass ich produziere, rappe und singe. (lacht). Komisch, das selbst beschreiben zu müssen.

Wollen Sie kontrollieren, wie Sie nach außen wirken?

Ja, schon.

Zugleich sprechen Sie offen über Ihre Depression oder auch bedenklichen Pornokonsum. Da sind Sie nicht so zurückhaltend. Wie ist das, mit so intimen Themen in der Öffentlichkeit zu stehen?

Zurückhaltung und Kontrolle ist ja nicht das Gleiche. Mittlerweile ist mir das egal. Am Anfang hatte ich richtig Bammel davor. Aber man muss über diese Themen reden. Es hilft, wenn man hört, dass es anderen ähnlich geht. Warum soll man cooler tun, als man ist.

Sie beschäftigen sich mit toxischer Männlichkeit und posten Bilder mit lackierten Fingernägeln. Warum?

Weil es Quatsch ist zu sagen, das macht man nicht. Ob ich lackierte Fingernägel habe, ändert nichts an der Person, die ich bin. Wegen einer Farbe bin ich nicht weniger Mann. Sexismus hat auf Männer negative Auswirkungen, auch wenn sie eigentlich auf der Gewinnerseite des Patriarchats stehen. Es ist krass, wenn ich Dating-Geschichten von Freundinnen höre. Der Anspruch an Männer ist so niedrig. Ich muss nur alle zwei Wochen meine Bettwäsche wechseln und schon ist man beeindruckt von mir.

Wie haben Sie diese negativen Auswirkungen persönlich gespürt?

Ich habe mich feige und schwach gefühlt, wenn ich in Diskussionen den Kampf gescheut habe. Oder auch im Umgang mit Frauen, da war ich immer eher zurückhaltend und dachte, alle anderen sind besser oder haben es mehr drauf, mit Frauen zu reden. Ich chille halt, ich habe kein Verlangen zu zeigen, dass ich der Krasseste bin, wenn ich in einen Raum komme. Aber die, die anderen aufs Maul gehauen oder Frauen übergriffig angemacht haben, waren früher die Coolen. Das hat lange gedauert, bis ich gecheckt habe, dass das nicht cool ist.

Was hat diesen Denkprozess angestoßen?

Depression. Das hat mich insgesamt viel mit Gefühlen konfrontiert und der Frage: Warum fühle ich mich so, wie ich mich fühle?

Sie haben auch schon öffentlich Ihren Therapieabbruch thematisiert. Auf der neuen EP ist ein Track, der „Therapie“ heißt. Haben Sie wieder eine begonnen?

Nein, der Weg dahin ist mir zu kompliziert. Ich schaffe es nicht mich aufzuraffen, mich darum zu kümmern. In dem Lied geht es darum, dass Therapie auf jeden Fall nicht schaden würde.

Die neue EP „Rahat“ handelt wie auch schon das letzte Album „Drama“ von schmerzhaften Trennungen. Muss vor dem nächsten Album wieder eine Trennung kommen?

Ich hoffe nicht. Letztens wurde ich gefragt, ob Heartbreak mich kreativer macht. Ich habe kurz darüber nachgedacht und dachte: Nein. Aber geschadet hat es der Kreativität nicht. Dadurch ist immer etwas entstanden.

Manche Künstler sind kreativ, wenn es ihnen schlecht geht. Sind Ihre früheren Alben auch aus schwierigen Gefühlen entstanden?

Hoffen wir, dass es bei mir nicht so ist. Ganz früher war meine Verbindung zu meinen Gefühlen noch nicht so intensiv. Da ist das immer wieder durchgeschimmert, aber das war insgesamt nicht so emotional.

Rapper BRKN verarbeitet Persönliches in seiner Musik – auch Trennungsschmerz. Mit seiner neuen EP „Rahat“ geht er im März und April auf Tour.

Foto: Niklas Lenhard

Im Intro der neuen EP sagt eine Frauenstimme: „Kein Bock mehr, mich damit durchzuschlagen“. Was meinen Sie damit?

Dass man einfach gerne mal Seelenfrieden hätte. Aber das ist vielleicht nicht drin.

Haben Sie jetzt Seelenfrieden?

Nein.

Also weiterhin den Wunsch danach?

Vielleicht ist der auch unerreichbar? Ich weiß es nicht.

Die Songs auf der EP klingen wie unterschiedliche Trennungsphasen. Wie ist das entstanden?

Es war das erste Mal, dass ich gar keinen Bock auf ein Konzept hatte. Jetzt klingt es zufällig zusammenhängend. Dadurch ist es auch sehr ehrlich, weil es direkt aus dem Leben kommt. Das letzte Album war auch persönlich, aber viel verkopfter.

Fühlen Sie sich wie ein Star?

Star-Sein hat nichts mit Bekannt-Sein zu tun. Das ist etwas, das man hat oder nicht.

Eine Einstellung also. Und haben Sie das?

Ja (lacht).

Hat sich das Leben in Berlin dadurch für Sie verändert, werden Sie erkannt?

Manchmal werde ich dreimal am Tag erkannt und manchmal zwei Wochen lang nicht. Meistens ist das aber sehr süß und die Leute sind nett. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen in Berlin Respekt haben und einem nicht auf die Nerven gehen wollen. Vielleicht auch, weil ich so viel über meine Probleme rede (lacht). Vielleicht sind sie rücksichtsvoll und denken sich, wer weiß, wie der wohl heute drauf ist.

Wohnen Sie noch in Kreuzberg, wo Sie aufgewachsen sind?

Nein, ich wohne in Schöneberg und das ist auch besser so. Kreuzberg hat sich so stark verändert, manchmal macht mich das wütend. Niemand hat was dagegen, wenn der Bezirk schöner wird. Aber manchmal laufe ich da durch und denke mir, was macht ihr hier? Es ist kein Platz mehr. Ich kann dort nicht einfach entspannt eine Wohnung finden. Jetzt lebe ich einen Bezirk weiter, das ist wie eine andere Stadt und ich habe keine emotionale Bindung dazu.

Sie haben mal gesagt, dass Sie keine politische Musik machen wollen. Was haben Sie dagegen?

In Deutschland wird dir bei den meisten politischen Songs so sehr unter die Nase gerieben, dass das politisch ist, dass du keinen Bock mehr darauf hast. Wenn es gut gemacht ist hat das nicht den Charakter einer linken Demo, bei der eine Person ins übersteuerte Mikro schreit. Politisch-Sein hat eh ein schlechtes Image, vor allem linke Politik sieht irgendwie nicht cool aus. Apsilon schafft es, dass das cool rüberkommt. Aber auch weil er nicht in der Bomberjacke ins Mikrofon schreit.

Geben Ihnen Debatten wie die über die Silvesterkrawalle das Gefühl, dass Sie da mal einen Song dazu machen müssten?

Überhaupt nicht. Da denke ich nur: Das ist wieder ein Versuch Ausländern irgendwas in die Schuhe zu schieben.

Haben Sie das Gefühl, die Depression überwunden zu haben? Geht das überhaupt?

Nein. Man kann einen Umgang damit finden und man lernt die Anzeichen besser zu erkennen. Wenn es bergab geht, weiß ich, ich sollte mal zum Sport oder Spazieren gehen oder die Wohnung aufräumen. Aber ich habe das Gefühl, die wird nächste Woche aufgeräumt.

Sie zeigen sich verletzlich und sprechen über mentale Gesundheit. Wie werden Sie damit in der Rapszene aufgenommen?

Über mentale Gesundheit zu sprechen ist ja mittlerweile in. Aber es wird auch in der Rapszene ganz gut aufgenommen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das ist nur eine Stimme in meinem Kopf, die manchmal sagt, dass die nichts mit mir zu tun haben wollen. Eigentlich hat nie jemand ablehnend reagiert.

Die EP „Rahat“ erscheint am 10. März beim Label sweet. Ende März geht BRKN auf Deutschlandtour, das Abschlusskonzert in Berlin findet am 6. April im Festsaal Kreuzberg statt.