Kurzzeitige Sperrung am Alexanderplatz wegen Tasche mit Müll

Ein verdächtiger Gegenstand hat zu einer vorübergehenden Sperrung am Bahnhof Alexanderplatz in Berlin geführt. Laut einem Polizeisprecher war gegen 18 Uhr am Freitagabend eine Tasche entdeckt worden. Spezialkräfte der Bundespolizei hätten diese dann untersucht. „Die Tasche enthielt Müll und Unrat“, hieß es. Nachdem klar gewesen sei, dass keine Gefahr bestehe, sei der Einsatz gegen 18.50 Uhr beendet worden. Der Bahnhof am Alexanderplatz ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Berlin-Mitte. Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) wurden die Tram-Linien M4, M5 und M6 zeitweise umgeleitet.