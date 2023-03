Kunst Ausstellung zeigt Gentrifizierung und Widerstand in Berlin

Blick in die neue Freiflächen-Präsentation "Wir bleiben! Gentrifizierung und Widerstand in Berlin" im Humboldt Forum.

Mit der Ausstellung „Wir bleiben! Gentrifizierung und Widerstand in Berlin“ widmet sich das Stadtmuseum Berlin in seinen Räumen im Humboldt Forum der Geschichte der Wohnraumsituation in der Hauptstadt. Bis Ende Oktober des nächsten Jahres wird dafür eine der drei Freiflächen der Ausstellung „Berlin Global“ genutzt, die von Initiativen, Organisationen und freien Gruppen bespielt werden.