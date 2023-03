Roth reist zur Oscar-Verleihung nach Los Angeles

Berlin. Mit Blick auf den für neun Oscars nominierten Film „Im Westen nichts Neues“ von Regisseur Edward Berger reist Kulturstaatsministerin Claudia Roth zur Preisverleihung nach Los Angeles. Das teilte ihre Pressestelle am Freitag mit. Die deutsche Verfilmung des Romans von Erich Maria Remarque hat bereits beim britischen Filmpreis sieben Baftas abgeräumt.

Die Grünen-Politikerin wird während der Reise vom 9. bis 13. März auch mit dem Filmteam zusammentreffen. In der Villa Aurora sind Gespräche unter anderem mit Berger sowie den Schauspielern Daniel Brühl und Felix Kammerer geplant.

Zudem besucht Roth das Thomas Mann House. Das von dem Schriftsteller während seines Exils errichtete und genutzte Haus wird zusammen mit der Villa Aurora für Residenzprogramme und als transatlantische Begegnungsstätte genutzt. Auch ein Treffen mit German Films ist vorgesehen, die Organisation ist unter anderem zuständig für die Kooperation der Filmfestivals und die Wahl des deutschen Beitrags für die ausländischen Oscar-Nominierungen.

Besuchen will Roth auch die Feuchtwanger Memorial Library. Nach dem Tod von Lion Feuchtwanger im Exil hatte seine Frau Marta das Haus – die Villa Aurora – mit Bibliothek der Universität vermacht. Villa Aurora und Thomas Mann House sind eng verbunden und gehören dem Bund. Auch Gespräche beim Shoah Foundation Institute for Visual History and Education sind vorgesehen, der von Steven Spielberg nach „Schindlers Liste“ gegründeten Einrichtung. Teilnehmen will Roth zudem an einer Diskussion zum Thema Exil-Erfahrung, Kultur und 90 Jahre Bücherverbrennung in der Doheny Memorial Library.