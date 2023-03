In das Büro der SPD in Frankfurt (Oder) ist eingebrochen worden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Einbruch vom 25. Februar liefen noch, sagte ein Polizeisprecher. Die Spuren würden ausgewertet. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Mathias Papendieck zeigte bei Twitter ein Video, in dem auf dem Boden eine große Menge verstreutes Papier und ein aufgebrochenes Türschloss zu sehen sind.

Parteien Einbruch in SPD-Büro in Frankfurt (Oder)

Frankfurt (Oder) (dpa/bb). In das Büro der SPD in Frankfurt (Oder) ist eingebrochen worden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Einbruch vom 25. Februar liefen noch, sagte ein Polizeisprecher. Die Spuren würden ausgewertet. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Mathias Papendieck zeigte bei Twitter ein Video, in dem auf dem Boden eine große Menge verstreutes Papier und ein aufgebrochenes Türschloss zu sehen sind.

„Wir werden uns nicht einschüchtern lassen, wir stehen auch für jedes Gespräch offen“, sagte Papendieck in dem Video, das nach Angaben seines Büros von Samstagvormittag (25. Februar) stammt. Das Büro in Frankfurt (Oder) wird gemeinsam von der städtischen SPD und dem Bundestagsabgeordneten genutzt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

An dem Samstagvormittag fand in Frankfurt (Oder) eine Demonstration zum Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine statt. Die Kundgebung beschäftigt auch den Verfassungsschutz. Im Demonstrationszug wurden laut Innenministerium einzelne Fahnen des rechtsextremen „Compact-Magazins“ offen zur Schau gestellt. Im Verlauf der Demo war es nach Angaben der Polizei zwischen Teilnehmern und einer Protestgruppe zu Auseinandersetzungen gekommen.