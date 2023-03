Überfall auf Discounter: Zwei Mitarbeiter leicht verletzt

Zwei Mitarbeiter eines Discounters sind bei einem Überfall in Berlin-Lichtenberg leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, drangen drei maskierte Unbekannte am Donnerstagabend nach Ladenschluss in den Discounter ein. Dabei trafen sie zunächst auf einen 30-jährigen Mitarbeiter, den sie schlugen und fesselten. Daraufhin übergab eine 44-jährige Mitarbeiterin die Tageseinnahmen an die Unbekannten. Bevor sie mit dem Geld flüchteten, sprühten die Unbekannten Reizgas in Richtung der Mitarbeiter.