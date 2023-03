Feuerwehreinsatz Brand in Baustelle einer Schule in Potsdam

Eine künftige Schule in einer Großbaustelle in Potsdam ist am Freitag in Brand geraten. Die Holzverkleidung und die Außendämmung hätten gebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Die Ursache sei bisher unklar, auch die Höhe des Schadens. Die Feuerwehr war am Vormittag mit Restmaßnahmen beschäftigt, wie die Leitstelle mitteilte. Verletzte gab es nicht. In Potsdam-Krampnitz entsteht ein neues Wohnquartier für bis zu 10.000 Menschen. Dort wird eine Grundschule mit Kita, Hort und Sporthalle gebaut, die nach Angaben der Stadt bis zum Beginn des Schuljahres 2024/2025 fertig sein soll. Zuvor hatten „Potsdamer Neueste Nachrichten“ und „Märkische Allgemeine“ über den Brand berichtet.