Netzhoppers peilen eine Siegesserie an

Erstmals in dieser Saison sind den Netzhoppers KW-Bestensee in der Volleyball-Bundesliga zwei Siege hintereinander gelungen: Zunächst 3:1 gegen den TSV Haching München, dann 3:2 bei den Volleys Herrsching. Um daraus nun eine echte Siegesserie zu machen, müssten die Brandenburger allerdings am Samstag (17.30 Uhr) in ihrem Auswärtsspiel bei den Grizzlys Giesen nachlegen.