Loredana Konzert in Berlin: Andere Sängerinnen sorgten für Verwirrung

Berlin. Wummernde Bässe und poppige Raplines - dazu kam Loredana in einem pinken Outfit auf die Bühne getanzt. Mit ihrem Song „Let‘s Go“ empfing sie die Fans am Donnerstagabend in der Columbiahalle. Es war das Auftaktkonzert ihrer Wifey-Tour. Bevor die deutschsprachige Rapperin das Publikum aber so richtig begrüßte, machte sie sofort mit dem nächsten Lied „MillionDollarSmile“ weiter, dessen gängigen Refrain die Fans lauthals mitsangen.

„Was geht ab Berlin?“, rief Loredana kurz darauf und fuhr fort: „Ich hoffe ihr seid hier, um Spaß zu haben und nicht, um mich komisch anzugucken“. Damit spielte die Rapperin sicherlich auf ihre „Hater“ an, von denen es neben ihren Fans mehr als genug gibt. So stand Loredana nicht nur heftig in der Kritik, weil sie ein Schweizer Ehepaar um 650.000 Euro betrogen haben soll, sondern auch ihren Erfolg zweifeln manche Menschen an. Dieser sei allein der Verdienst ihres Managements, das - schon folgt die nächste Kritik - wie so oft in der Szene männlichen Geschlechts ist. Darüber hinaus sind auch die Texte der Rapperin sehr kontrovers: Mal bemitleidet sie sich selbst, mal singt sie über Geld und mal über ihre Beziehung zu Gott.

Loredana lässt ihre Fans nicht zappeln

Doch Loredana, die Rapperin, die innerhalb kürzester Zeit mit Liedern wie „Sonnenbrille“ und „Bonnie & Clyde“ den Aufstieg nach ganz oben schaffte, hat natürlich auch gut gestellte Fans. Und von denen waren am Donnerstag so einige gekommen. Zu Loredanas musikalischem Mix aus Dancehall-Beats, typischem Deutschrap und coolen Flows in Liedern wie „Labyrinth“ und „Du bist mein“ hoben sie ihre Hände in die Höhe und feierten die Deutschrap-Queen.

Als die Liedzeile „Sei dir sicher, ich bleib eiskalt, alle machen Auge auf mein‘n Lifestyle” ertönte, folgten zahlreiche Jubelschreibe und lautes Gekreische. Schließlich ist „Eiskalt“ einer der bekanntesten Songs von Loredana. Und den spielte sie zusammen mit einigen ihrer anderen Tophits wie „Sonnenbrille“ und „Nice To Meet Ya“ ungewöhnlicher Weise schon im ersten Drittel des Konzertes. Während viele Stars ihre Fans normalerweise bis zum Ende zappeln lassen, schien Loredana von dieser Strategie nichts zu halten. War es also stattdessen ihre Intention, die Fans direkt zu Beginn in gute Stimmung zu versetzen, ist diese erfolgreich aufgegangen - zumindest in Maßen. Das Publikum feierte mit Loredana zwar ihre Songs, unter denen neben Liedern wie „Oft vertraut“ aus ihrem neuesten Album „Mann in Haus“ auch einige ältere Lieder wie „Nese Don“ waren. Aber so richtig eskalieren wollte die Menge nicht.

Als Loredana dann plötzlich verschwand und nacheinander die Sängerinnen Lucy Dia, Lune und Badmómzjay auf die Bühne kamen, um einige Liedern zu performen, waren einige Fans völlig verwirrt. „Die sind ja alle cool, aber ich bin doch hier auf einem Loredana Konzert“, meinte ein Fan. Ein anderes Mädchen sagte: „Was soll das? Eine Vorband ist ja voll okay, aber so mittendrin wird man irgendwie voll rausgerissen“. Einige Fans fragten sich unterdessen, ob Loredana danach überhaupt noch einmal auftritt.

Loredana holte Tochter auf die Bühne

Aber diese Befürchtung war unbegründet: Loredana sang kurz darauf noch einige Lieder und holte auch ihre vierjährige Tochter Hana auf die Bühne. „Du bist mein Ehrengast“, sagte sie zu ihr. Anschließend sang die Rapperin den ihrer Tochter gewidmeten Song „Hana“, was den Fans gerührte “Oooooh”s und “Ahhhh”s entlockte.

Und einen ihrer großen Songs hatte Loredana sich dann auch doch noch bis zum Schluss aufbewahrt: „Jetzt rufst du an“ spielte sie als Zugabe und sorgte somit dafür, dass die Fans - nun wieder gut gelaunt - mit dem melodischen Refrain im Ohr nach Hause gingen.