Jarasch: Grüne im Fall der Opposition „konstruktiv“

Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch möchte im Falle einer Regierungskoalition aus CDU und SPD auch aus der Opposition heraus die Politik in Berlin gestalten. Sollte es zu einer schwarz-roten Koalition kommen, dann werde ihre Partei die Oppositionsführerschaft annehmen und „konstruktiv und selbstbewusst“ ausfüllen, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Denn wir haben ja einen sehr klaren Wählerauftrag bekommen bei dieser Wahl.“ In der Partei gebe es trotz der Enttäuschung über die wahrscheinliche verpasste Regierungsbeteiligung den Willen, nach vorne zu schauen und aus der Opposition heraus zum Wohle der Stadt beizutragen.