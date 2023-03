Mann testet Schreckschusspistole und schießt in die Luft

Die Polizei hat in Berlin-Friedrichshain einem Betrunkenen seine frisch erworbene Schreckschusspistole abgenommen. Eine Anwohnerin beobachtete, wie der Mann am Mittwochmittag in der Pettenkoferstraße mit der Waffe einmal in die Luft schoss, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie rief die Polizei. Dieser räumte der Mann ein, dass er eine Schreckschusswaffe dabei habe und damit in die Luft geschossen habe. Ferner sagte er, dass er die Waffe kurz zuvor erworben hatte und ausprobieren wollte. Die Pistole und die Munition wurden beschlagnahmt. Ein Alkoholtest ergab 2,0 Promille. Gegen ihn wird nun ermittelt.