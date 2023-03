Lederer: Berlin braucht Erinnerungskonzept für Kolonialismus

Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) nimmt an einer Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses teil.

Berlins Kultursenator Klaus Lederer hat auf die Bedeutung einer institutionalisierten Erinnerung an die deutsche Kolonialgeschichte und die Rolle der Hauptstadt dabei hingewiesen. „Berlin braucht ein Erinnerungskonzept“, sagte der Linke-Politiker am Donnerstag in Berlin während einer Konferenz für ein gesamtstädtisches Erinnerungskonzept.