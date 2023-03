Verband gegen Teilzeit-Einschränkung und frühem Ruhestand

Der Brandenburgische Pädagogen-Verband lehnt Verhandlungen über Einschränkungen von Teilzeitarbeit und vorzeitigem Ruhestand von Lehrkräften ab. „Dies ist für uns nicht verhandelbar“, sagte Verbandspräsident Hartmut Stäker am Donnerstag. Die Entscheidung für eine Teilzeitarbeit oder einen Eintritt in den Ruhestand mit 63 Jahren müsse eine individuelle Möglichkeit für jeden Kollegen bleiben.

Potsdam (dpa/bb). Der Brandenburgische Pädagogen-Verband lehnt Verhandlungen über Einschränkungen von Teilzeitarbeit und vorzeitigem Ruhestand von Lehrkräften ab. „Dies ist für uns nicht verhandelbar“, sagte Verbandspräsident Hartmut Stäker am Donnerstag. Die Entscheidung für eine Teilzeitarbeit oder einen Eintritt in den Ruhestand mit 63 Jahren müsse eine individuelle Möglichkeit für jeden Kollegen bleiben.

Angesichts des Lehrkräftemangels will Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) mit den Lehrergewerkschaften darüber verhandeln, mit welchen Anreizen Lehrkräfte motiviert werden können, später in den Ruhestand zu gehen. Derzeit gehen nach Angaben des Ministeriums 70 Prozent der Lehrkräfte bereits mit 63 Jahren in Pension. Auch die Teilzeitarbeit, die in Brandenburg von 27 Prozent der Lehrkräfte genutzt wird, soll möglichst reduziert werden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im kommenden Schuljahr sind nach Berechnungen des Ministeriums 1800 Neueinstellungen von Lehrkräften notwendig. So viele Fachkräfte und Seiteneinsteiger seien aber auf dem Arbeitsmarkt kaum zu gewinnen, so das Ministerium. Daher werden alternative Lösungen gesucht.