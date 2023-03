Berlin Radfahrer mitgerissen, mit Drogen am Steuer: Anklage

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Nötigung, Beleidigung, alkoholisiert am Steuer, Gefährdung des Straßenverkehrs - so lauten einige Vorwürfe gegen eine Berliner Autofahrerin. Nach diversen Auseinandersetzungen mit anderen Verkehrsteilnehmern hat die Staatsanwaltschaft die 34-Jährige angeklagt, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Sie wirft der Frau unter anderem vor, im Februar 2020 einen Radfahrer nach einem Streit mit ihrem Auto mehrere Meter mitgerissen zu haben, als sich dieser ins Fenster hineingelehnt hatte. Dann soll sie gezielt dessen Fahrrad überrollt haben. Der Mann soll Schürfwunden erlitten haben.