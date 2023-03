Fridays for Future: Demo am 3. März in Berlin - Das ist die Route

Fridays for Future ruft am Freitag erneut zu einer Demo in Berlin auf. Das ist die Route der Klima-Aktivisten durch die Hauptstadt.

Am 3. März wollen Anhänger von Fridays for Future als Teil ihres globalen Klimastreiks auch wieder in Berlin auf die Straße gehen.

Berlin. „Das sind keine kleinen Schritte in die richtige Richtung, das ist Arbeitsverweigerung“: So schmäht die Fridays-for-Future-Bewegung die Klimaarbeit der Bundesregierung und ruft deswegen für Freitag, den 3. März, auch in Berlin wieder zum Globalen Klimastreik auf. Bereits zum zwölften Mal findet der weltweite Aktionstag der Klimagerechtigkeitsbewegung statt, bei dem in ganz Deutschland und darüber hinaus Menschen auf die Straße gehen, um für schnelleren und effizienteren Klimaschutz zu protestieren. In der Bundesrepublik sind unter dem diesjährigen Motto #TomorrowIsTooLate bereits mehr als 240 Demos angemeldet – darunter auch Berlin.

Demo Fridays for Future

Globaler Klimastreik Ort Berlin, Invalidenpark Termin Freitag, 3. März 2023 Route Invalidenpark

Reinhardtstraße

Friedrichstraße

Invalidenpark Programm Luisa Neubauer

Indie-Pop Band „Provinz“



„Wir brauchen den Wandel zu einer klima- und sozial gerechten Gesellschaft. Ein gerechter und funktionierender ÖPNV ist dafür unerlässlich“, erklärt Darya Sotoodeh, Sprecherin von FFF Berlin und spricht damit den Fokus des Streikes in diesem Jahr an: Die Verkehrswende. Immer noch auf Autobahnen zu setzen, sei längst nicht mehr tragbar, heißt es als Erklärung. „Statt weiter Autobahnen auszubauen, muss die Bundesregierung jetzt massiv in den ÖPNV investieren, damit dieser so schnell wie möglich ausgebaut und bezahlbar für alle werden kann“, so Sotoodeh.

Fridays for Future mit Demo: Globaler Klimastreik kommt wieder nach Berlin

Außerdem müssten die Arbeitsbedingungen der Beschäftigen verbessert und die Löhne erhöht werden, damit mehr Menschen im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs arbeiten könnten. Für diese Forderungen setzt sich auch die Gewerkschaft Verdi ein, die die Beschäftigten des ÖPNV in sechs Bundesländern ebenfalls für Freitag zum Streik aufruft. Obwohl die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) andere Tarifverträge haben, sollen auch in der Hauptstadt Beschäftigte der BVG teilnehmen, wie ein Pressesprecher von FFF Berlin erklärt.„Es ist das erste mal, dass FFF und Verdi in diesem Ausmaß kooperieren“, erklärt er.

Neben der Forderungen nach einer Mobilitätswende wird am Freitag unter anderem auch für den Ausbau erneuerbaren Energien und wirksame Klima-Sofortprogramme gestreikt. „Ziele sind zum Einhalten da. Es muss jetzt etwas getan werden“, sagt Luis von Randow, Sprecher von FFF Berlin. Zum Auftakt der Demo in Berlin wird um 12 Uhr eine Kundgebung im Invalidenpark stattfinden, bei der neben dem deutschen Gesicht der Klimabewegung, Luisa Neubauer, auch die Indie-Pop Band „Provinz“ auf die Bühne tritt.

Der Demozug wird im Anschluss gegen 13 Uhr loslaufen. Die Route verläuft unter anderem vorbei am Verkehrsministerium, über den Karlplatz, über die Reinhardtstraße, die Friedrichstraße und endet schließlich wieder am Invalidenpark. Dort wird gegen 14.30 Uhr die Abschlusskundgebung beginnen, bei der zum Beispiel Sänger Lie Ning und Klimaforscher Stefan Rahmstorf auftreten. Wie viele Menschen am Freitag in Berlin an der Demonstration erwartet werden, vermag FFF Berlin am Mittwochnachmittag noch nicht zu sagen.