Berlin behauptet sich als Start-up-Hauptstadt der Republik

Berlin. Energiekrise, Krieg in Europa, Fachkräfte- und Materialmangel, Inflation, steigende Zinsen, Corona-Spätfolgen: All das sind Faktoren, die auch Berlins Wirtschaft treffen. Dennoch weist der Jahresbericht 2022 der Wirtschaftsförderung Berlin Partner erstaunlich gute Zahlen auf. Die Wirtschaft der Hauptstadt trotzt den multiplen Krisen und entwickelt sich – wenn auch etwas gebremst – weiter positiv, wie aus den am Mittwoch präsentierten Bilanzzahlen 2022 hervorgeht.

Demnach hat die Berlin Partner GmbH, die vom Land Berlin, Kammern, Verbänden und Unternehmen getragen wird, im vergangenen Jahr in 239 Projekten Unternehmen unterstützt, die insgesamt 8389 neue Arbeitsplätze in der Hauptstadt geschaffen haben. Damit ist nahezu wieder das Niveau erreicht, dass im Vor-Corona-Jahr 2019 erreicht wurde.

Berlin: Erstmals mehr als eine Milliarde Euro investiert

Noch erfreulicher sind die Zahlen beim Blick auf die Investitionen: Erstmals überhaupt in der Geschichte der Berliner Wirtschaftsförderer wird durch ihre Mithilfe die Rekordsumme von rund 1,1 Milliarden Euro investiert – bisheriger Höhepunkt war das Jahr 2020 mit knapp 900 Millionen Euro.

„In Berlin schlägt das Herz weiter digital“, sagte Berlin-Partner-Geschäftsführer Stefan Franzke. Etwa die Hälfte der Arbeitsplätze entstehe in den Zukunftsbranchen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), Medien, Kreativwirtschaft. Rund 573 Millionen Euro – und damit gut die Hälfte der geplanten Investitionen – würden ebenfalls in diese Bereiche fließen.

Landeskasse profitiert von Wertschöpfungskette

Nach Berechnung der Volkswirte der Investitionsbank Berlin (IBB) stützten die durch Berlin Partner ausgelösten zusätzlichen Investitions- und Beschäftigungseffekte das Bruttoinlandsprodukt im Zeitraum 2022 bis 2024 um insgesamt 1,9 Milliarden Euro. Die öffentlichen Einnahmen erhöhen sich im gleichen Zeitraum aufgrund der zusätzlichen Wertschöpfungseffekte um insgesamt knapp 260 Millionen Euro.

Im vergangenen Jahr konnten zudem 73 Unternehmen in Berlin angesiedelt werden, davon 24 aus Deutschland, 23 aus Europa, 14 aus Nord-, Latein- und Südamerika. Weitere zwölf kamen aus dem Nahen Osten, Asien und Ozeanien. „Berlin kann auf ein deutlich überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum, eine Spitzenposition bei der Schaffung neuer Beschäftigung und eine ungebrochene Attraktivität für Investitionen aus dem In- und Ausland blicken“, sagte Schwarz.

Bayern folgt – mit deutlichem Abstand – auf Platz zwei

Nach Angaben von Berlin Partner bleibt Berlin deshalb auch 2022 die Start-up-Hauptstadt Deutschlands und damit Top-Standort für Gründer. Als Beleg nannte Franzke das Deal-Volumen, nach dem Start-ups im Jahr 2022 fast 4,9 Milliarden Euro erhielten: „Damit ging fast jeder zweite investierte Euro an die Spree“, betonte der Chef der Berliner Wirtschaftsförderung. Auf Platz zwei folgt mit deutlichem Abstand Bayern (2,4 Milliarden Euro), vor Baden-Württemberg mit 646 Millionen Euro.

Auch bei der Zahl der Deals liegt Berlin vorn. 367 Berliner Start-ups erhielten eine Finanzierung und konnten 39 Prozent der bundesweit gezählten Finanzierungsrunden auf sich vereinen. Auf dem zweiten Platz folgt wieder Bayern, gefolgt von Nordrhein-Westfalen.

Darüber hinaus wurde Berlin im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Folge vor London und Barcelona zum besten Standort für Start-ups und junge Unternehmen in Europa gewählt. Dies ist das Ergebnis der Startup Heat Map 2022, die auf einer Befragung von mehr als 24.000 Unternehmern basiert. In Berlin werden das Ökosystem, das Preis-Leistungs-Verhältnis und der Zugang zu Finanzmitteln besonders positiv bewertet.