Wetter Viel Sonne zum Frühlingsanfang in Berlin und Brandenburg

Zum meteorologischen Frühlingsbeginn können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Mittwoch über einen sonnigen Tag freuen. Nach frostigen Minusgraden am Morgen steigen die Temperaturen auf fünf bis acht Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Tagsüber bleibt es trocken.