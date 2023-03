Gedenkstätten-Programm wird vorgestellt: Gründungsjubiläum

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) und Direktor Axel Drecoll stellen am heutigen Mittwoch (11.00 Uhr) in Oranienburg das Jahresprogramm der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten vor. Im Mittelpunkt steht dabei das Gründungsjubiläum der Stiftung zum 30-jährigen Bestehen, das am 5. Oktober mit einem Festakt in der Potsdamer Staatskanzlei gefeiert werden soll.

Oranienburg (dpa/bb). Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) und Direktor Axel Drecoll stellen am heutigen Mittwoch (11.00 Uhr) in Oranienburg das Jahresprogramm der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten vor. Im Mittelpunkt steht dabei das Gründungsjubiläum der Stiftung zum 30-jährigen Bestehen, das am 5. Oktober mit einem Festakt in der Potsdamer Staatskanzlei gefeiert werden soll.

Unter dem Dach der Stiftung sind sechs Gedenkstätten der nationalsozialistischen Terrorherrschaft und der nachfolgenden sowjetischen Lager zusammengefasst. Die Stiftung erhält die Relikte der Bauten, sie sammelt und bewahrt die materiellen Zeugnisse, um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Nach den Lockdowns der Corona-Pandemie sind die Besucherzahlen nach Angaben der Stiftung im vergangenen Jahr wieder deutlich gestiegen: So kamen 355 000 Besucher in die Gedenkstätte Sachsenhausen und etwa 60 000 in die Gedenkstätte Ravensbrück. Damit sei in beiden Gedenkstätten etwa wieder die Hälfte der Besucherzahl der Jahre vor der Corona-Pandemie erreicht worden.