Gesundheitsversorgung auf dem Land sicherstellen

Ein Stethoskop liegt in der Praxis eines Hausarztes.

Die Landesregierung sieht die Sicherstellung einer wohnortnahen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung nach eigenen Angaben als ein zentrales Anliegen. Das machte das Kabinett am Dienstag am Tagungsort Luckau (Dahme-Spreewald) deutlich. Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang über die Zukunft der medizinischen Versorgung mit Blick auf die geplante Krankenhausreform des Bundes. Die Krankenhausplanung gehöre zu den Aufgaben der Länder und dürfe aus Brandenburger Sicht nicht durch zu starre und detailreiche Vorgaben des Bundes beschränkt werden, hieß es nach der Sitzung. Für die Krankenhausplanung stimme sich Brandenburg eng mit Berlin ab.