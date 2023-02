Pankow: Fledermäuse haben Bunker als Winterquartier entdeckt

Viele Fledermäuse bleiben im Winter in Berlin. In Pankow haben sie nun ein neues Versteck vor den niedrigen Temperaturen gefunden.

Berlin (dpa/bb). Mehrere streng geschützte Fledermäuse haben in einem Bunker in Berlin-Pankow ihr Winterquartier bezogen. Drei Wasserfledermäuse und zwei Braune Langohren wurden bei einer Kontrolle Ende Januar im sogenannten Luna-Bunker im Volkspark Schönholzer Heide gesichtet, wie der Nabu Berlin am Dienstag mitteilte. Der Bunker ist demnach das zweite bekannte Quartier in dem Bezirk: Auch in einem Parkhaus haben etwa 20 Tiere einen Unterschlupf gefunden. Wichtig für die Tiere seien eine weitgehend konstante Temperatur nur wenig über null Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit - wie es in Kellern und Bunkern der Fall sei.

Erstmals sind laut Nabu im vergangenen Jahr Fledermäuse in dem Bunker entdeckt worden - eine Wasserfledermaus und zwei Braune Langohren. Mit ehrenamtlichen Helfern und dem Bezirksamt habe der Nabu daraufhin im Sommer 20 neue Versteckplätze angebracht und den Bunker von Müll befreit. Dass nun mehr Fledermäuse im Bunker überwintern, werten die Tierschützer als Erfolg: „Anscheinend spricht sich unter den Fledermäusen langsam herum, dass es in Pankow nun einen weiteren Ort für einen ruhigen Winterschlaf gibt“, erklärte der Vorsitzende des Nabu Berlin, Rainer Altenkamp. Fledermäuse seien Gewohnheitstiere, das Quartier gerade erst saniert worden - die Zunahme somit „bemerkenswert“.

Der Nabu geht davon aus, dass der Bunker und seine Bewohner nicht von außen gestört werden. „Die Voraussetzungen für mehr überwinternde Tiere im nächsten Jahr könnten demnach kaum besser sein“, wird Altenkamp in der Mitteilung zitiert. Fledermäuse sind laut Nabu nach Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt und dürfen in ihren Quartieren weder getötet noch gestört werden. In Berlin kommen 18 Fledermausarten vor, von denen 10 in der Stadt überwintern. In ganz Berlin gibt es rund 40 Überwinterungsorte, im größten, der Zitadelle Spandau, halten etwa 10 000 Tieren ihren Winterschlaf.