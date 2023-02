Heil dringt auf stärkere weltweite Anwerbung von Fachkräften

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hält eine massive Anwerbung von Fachkräften von außerhalb der EU in den kommenden Jahren für notwendig. Ausbildung, Weiterbildung, eine höhere Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben und die Einbeziehung älterer Beschäftigter reichten nicht, sagte Heil am Dienstag bei einem Besuch des Rolls-Royce-Werks in Blankenfelde-Mahlow. „Wir brauchen bis 2035 sieben Millionen zusätzliche Arbeits- und Fachkräfte.“ Viele davon könnten aus Deutschland und anderen EU-Staaten rekrutiert werden. „Aber wir brauchen auch qualifizierte Zuwanderung aus Drittstaaten, aus anderen Teilen der Welt.“