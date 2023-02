Evangelischer Friedhof bietet 500 Gräber für Muslime

Berlin (dpa/bb). Der evangelische Emmaus-Friedhof in Neukölln eröffnet ein Gräberfeld für bis zu 500 gestorbene Muslime. Dort seien künftig Erdbeisetzungen im Sarg aber auch sarglose Bestattungen im Leichentuch möglich, teilte der Evangelische Friedhofsverband Berlin Stadtmitte mit. Die Eröffnung ist für Freitag geplant.

In Berlin leben den Angaben zufolge etwa 300.000 Menschen muslimischen Glaubens. Da der Transport Gestorbener in frühere Herkunftsländer unüblicher werde, wachse der Bedarf an muslimischen Gräberfeldern. „Die Berliner Musliminnen und Muslime wollen ihre Heimat auch am Ende ihres Lebens nicht verlassen“, erklärte Imam Osman Örs von der Stiftung House of One.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Vorsitzende des Friedhofsverbands, Pfarrerin Corinna Zisselsberger, betonte: „Die schon an vielen anderen Stellen gelebte multireligiöse Zusammenarbeit und Gemeinschaft unserer Stadt Berlin wird nun auch auf einem evangelischen Friedhof in Neukölln sichtbar.“

Die 500 Grabstellen auf dem Friedhof am Mariendorfer Weg sind nach Mekka ausgerichtet. Bei Muslimen sind in der Regel keine Urnenbestattungen üblich, nach muslimischem Ritus werden Tote oft nur in ein Tuch gehüllt begraben. In Deutschland gilt zwar für Erdbestattungen meist eine Sargpflicht. Berlin erlaubt eine Bestattung im Leichentuch aber seit 2010 in muslimischen Grabstätten.