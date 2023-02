Weitere Bombensprengung bei Potsdam

Südlich von Potsdam wird am Donnerstag ein weiterer Weltkriegsblindgänger unschädlich gemacht. Die Bewohner müssen sich neben einem lauten Knall auch auf Sperrungen einstellen.

Potsdam (dpa/bb). Im Forst Potsdam-Süd wird am Donnerstag eine weitere 250-Kilo-Weltkriegsbombe gesprengt, deren Explosion nach Angaben der Stadt lauter als sonst zu hören sein wird. Der Fundort der Bombe liege etwas erhöht, der Schall werde über das Wasser getragen, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Deshalb werde der Knall im ganzen Stadtgebiet zu hören sein. Anfang Februar waren in dem Wald drei 250 Kilo schwere US-Blindgänger gesprengt worden.

Nach Angaben der Stadt soll rund um den Fundort ein Sperrkreis von 1000 Metern eingerichtet werden. Innerhalb des Sperrkreises gebe es nur wenige Wohnhäuser, die bis 8.00 Uhr verlassen werden müssen. Ferner befinden sich dort ein Sandtagebau, das Forsthaus Templin und das Strandbad Templin. Das Waldgebiet östlich der Templiner Straße werde gesperrt.

Der Autoverkehr auf der Templiner Straße werde ab 8.30 Uhr umgeleitet. Der Bahnverkehr werde auf der Regionallinie RB22 ab etwa 9.00 Uhr unterbrochen. Der Bus 607 werde über die Michendorfer Chaussee umgeleitet. Die Schifffahrtsstraße am Templiner See werde gesperrt. Wann genau die Sprengung erfolge, hänge davon ab, wann der Sperrkreis geräumt sei, sagte eine Sprecherin.

Der Blindgänger britischer Herkunft sei Anfang der Woche bei einer systematischen Munitionsabsuche entdeckt worden. Die Fliegerbombe sei der 210. Weltkriegssprengkörper, der seit dem Jahr 1990 auf dem Gebiet der Landeshauptstadt entdeckt wurde. Die Statistik erfasse Fliegerbomben ab 100 Kilogramm Gewicht. Die Sprengung am Donnerstag ist nach den Sprengungen am 9. Februar der zweite Einsatz wegen Munitionsfunden in diesem Jahr bei Potsdam.