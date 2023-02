Bessere Verwaltung: Berlin holt sich Unterstützung

Berlin. Die 2000 Euro sind gut angelegtes Geld, findet Berlins oberster Verwaltungsreformer Ralf Kleindiek. So viel hat den Senat ein Gesellschafteranteil an der PD - Partner der öffentlichen Hand GmbH gekostet. Das Unternehmen mit 900 Beratern hat zwar seinen Sitz an der Berliner Friedrichstraße, ist bisher aber noch nicht für das Land tätig. „Ich habe mich gewundert, dass Berlin noch nicht Mitglied“ ist, sagte Berlins Chief Digital Officer und Staatssekretär Kleindieck der Morgenpost.

Er steuert seit dem Amtsantritt des Senats von Franziska Giffey (SPD) die Modernisierung der Behörden und kennt die „Partnerschaft Deutschland“ (PD) aus früheren Tätigkeiten in Hamburg und in Bundesministerien.

PD gehört komplett dem Bund, Ländern und Kommunen und gilt als „Staats-McKinsey“

Die 2008 gegründete PD ist keine gewöhnliche Beratungsfirma. Als eine Art „Staats-McKinsey“ ist PD komplett im Besitz des Bundes, zwölf Bundesländern, mehr als 100 Kommunen sowie zahlreichen Verbänden und Anstalten öffentlichen Rechts.

Als Vorteile gelten die enge Verbundenheit der Consultants mit dem öffentlichen Dienst, ihre Kenntnisse unterschiedlicher Verwaltungen sowie die Möglichkeit, Beratungs-Aufträge direkt und ohne langwierige Ausschreibungen an PD zu vergeben. Die Firma ist auch eine Plattform, um die Hemmnisse des deutschen Föderalismus zu überwinden, wenn es um Standardisierungen von Verwaltungssystemen geht.

Berater der PD kosten wie bei der Konkurrenz auch knapp 1300 Euro am Tag

PD-Chef Claus Wechselmann, der für seine Berater marktübliche Tagessätze von knapp 1300 Euro in Rechnung stellt, legt jedoch Wert darauf, dass man sich auch in Konkurrenz zu privaten Anbietern durchsetze. „Die wichtigen Mandate für die PD, wenn es um Verwaltungsmodernisierung geht, kommen im Wettbewerb mit anderen Beratungsunternehmen zustande“, sagte Wechselmann der Morgenpost. Die Strategie beschreibt er so: „Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Die Verwaltung muss sich aus sich selbst heraus modernisieren.“ Insgesamt müsse die Beratung besser werden: „Es entsteht oftmals zu viel Papier und zu wenig Aktion.“

Und Aktion braucht Berlin, um seine Verwaltung in Schwung zu bringen. Nach Angaben von Staatssekretär Kleindiek hätten einzelne Behörden darauf gedrängt, sich die PD ins Boot holen zu dürfen. So setzt die Bildungsverwaltung beim großen Umbau ihrer Strukturen auf die Hilfe von PD.

PD hilft unter anderem in Bremen beim Schulbau, in Nürnberg bei den Bürgerdiensten

Die Erfahrungen hat PD, das Portfolio ist umfangreich. „In Bremen helfen wir beim Bau von neuen Schulen, in Niedersachsen unterstützen wir den Ausbau der Photovoltaik, wir begleiten serielles Bauen und Holzbau in Wohnungsbauprojekten in Baden-Württemberg, wir optimieren Bürgerdienste in Nürnberg und im Landkreis Görlitz, wir unterstützen Krankenhäuser und Gesundheitsämter bei der Digitalisierung, listet Karl-Heinz Heller auf, der bei PD die Bereiche Bau, Infrastruktur und Kommunalberatung verantwortet.

Kleindiek ist überzeugt, dass Berlins Behörden externe Hilfe brauchen: „Wir sind nicht in der Lage, uns aus eigener Kraft aus dem Sumpf zu ziehen“, so der Sozialdemokrat. In Berlins Landespolitik hat er jedoch eine „gewisse Skepsis“ festgestellt, sich externe Berater in die Häuser zu holen. So lasse sich der Hauptausschuss jeden Vertrag über 10.000 Euro vorlegen, ab 50.000 Euro ist eine Zustimmung erforderlich.

„Berlin wird schlechter gesehen, als es ist“, sagt PD-Geschäftsführer Wechselmann

Für PD wären Mandate in der Hauptstadt mit ihrer komplexen Struktur aus Senatsebene und Bezirken eine besondere Aufgabe. „Berlin wird schlechter gesehen, als es eigentlich ist“, sagt Geschäftsführer Wechselmann zwar: „Aber wir haben es hier mit Herausforderungen zu tun, die nicht ohne sind.“

Vor allem die auch von Kleindiek angestrebte Zentralisierung der IT beim landeseigenen Dienstleister ITDZ hält der Beratungsprofi für essenziell: „Eine zentrale IT, die Standardisierung bringt, ist eine Voraussetzung, um die Modernisierung der Verwaltung zu erleichtern“, so Wechselmann. Erfahrungen hat die PD, unter anderem aus Hamburg. „Wir werden versuchen, die gelungenen Ansätze nach Berlin zu transferieren.“ Und auch beim Aushandlungsprozess über die Aufgabenverteilung zwischen Senat und Bezirksämtern könnten seine Leute moderieren.