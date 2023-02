Lehrkräftemangel: Linke fordert Einrichtung einer Taskforce

Stühle stehen in einem Klassenzimmer auf den Tischen.

Angesichts eines drohenden Lehrkräftemangels fordert die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) die Einrichtung einer Taskforce. Nun müssten Schwerpunktschulen identifiziert werden, in denen ein besonderer Förderbedarf für die Schüler bestehe und diese entsprechend personell ausgestattet werden, sagte die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion, Kathrin Dannenberg. Die Bildungspolitiker des Landtags beraten über die jüngsten Vorschläge von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Mittwoch in einer Sondersitzung des Ausschusses.