Frau und Kind tot im Weißen See: Vermutlich kein Verbrechen

Im Weißen See in Berlin sind zwei Leichen gefunden worden.

Nach dem Fund von zwei Leichen im Weißen See im Norden Berlins ermittelt die Polizei zu der Identität der Toten und der Todesursache. Die tote Frau und der tote kleine Junge könnten bereits mehrere Wochen im Wasser gelegen haben, hieß es von der Polizei am Dienstag. Nach ersten Befunden ertranken die Frau und der kleine Junge. Am Dienstag wurden die Leichen obduziert. Eine Mordkommission der Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.