Amokalarm an Potsdamer Schule ausgelöst

An einer Schule an der Potsdamer Jägerallee wurde am Nachmittag Amokalarm ausgelöst. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Potsdam. Der Amokalarm an einer Potsdamer Schule am Montag stellte sich offensichtlich als Fehlmeldung heraus. Um kurz nach 17 Uhr gab die Brandenburger Polizei Entwarnung. Die Maßnahmen seien beendet und die umfassenden Sperrungen aufgehoben worden, hieß es. „Die Hintergründe der Alarmauslösung sind noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.“

Die erfolgte nach Polizeiangaben um 13.46 Uhr durch die Schulleitung des Oberstufenzentrums I (Technik) an der Jägerallee. Mehr als 100 Einsatzkräfte sowie Kräfte des Rettungsdiensts seien angerückt. Das betreffende Gelände wurde weiträumig abgesperrt und das Gebäude von Spezialeinsatzeinheiten abgesucht.

Bereits während des Einsatzes gab es keinen Hinweis auf eine konkrete Tat oder Schüsse. „Gegenwärtig gehen wir nicht von einer Gefahr aus für Schüler oder für jemand anderen“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums, während die Beamten noch im Inneren des Gebäudes waren.

Lehrer und Schüler haben sich im Gebäude eingeschlossen

Während des Einsatzes befanden sich Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler im Gebäude, die sich in Klassenräumen eingeschlossen hatten. Die Türen verriegelten sich automatisch, so dass ein möglicher Täter nicht in die Räume eindringen könne, hieß es von der Polizei. Am Jägertor wurde für Eltern, Schüler und Lehrkräfte eine Informationsstelle eingerichtet.

Bei dem Oberstufenzentrum handelt es sich um eine berufliche Schule in den ehemaligen Reithallen und Pferdeställen einer ehemaligen Kaserne. Auf dem Gelände befindet sich auch das Gymnasium Bornstedt.

( mit dpa )