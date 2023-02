Amok-Fehlalarm in Potsdamer Schule

Ein Amokalarm hat in einer Berufsschule in Potsdam mehrere Stunden lang für große Aufregung gesorgt. Am Ende hat die Polizei jedoch eine gute Nachricht.

Potsdam (dpa/bb). Ein Amokalarm in einer Potsdamer Schule hat sich als Fehlalarm herausgestellt. Mehrere Stunden prüfte die Polizei am Montag, ob es Hinweise auf eine Tat gibt. „Wir konnten keinen Tatverdächtigen feststellen“, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums, Mario Heinemann, am Montag. Die Spezialeinsatzkräfte hätten das gesamte Gebäude des Oberstufenzentrums an der Jägerallee Etage für Etage, Raum für Raum durchsucht. „Glücklicherweise handelt es sich hier um einen Fehlalarm.“ Daraufhin gab die Polizei Entwarnung. Warum der Alarmknopf gedrückt wurde, soll noch ermittelt werden. Die Schülerinnen und Schüler konnten das Gebäude wieder verlassen.

Die Polizei war gegen 13.46 Uhr vom Schuldirektor über einen Amokalarm informiert worden. Rund 100 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Polizei in der Berufsschule unweit der Innenstadt im Einsatz, darunter Spezialkräfte und Bereitschaftspolizei. Dazu kamen noch Rettungskräfte. Die Polizei riegelte das Gelände großräumig ab, es gab umfangreiche Verkehrssperrungen, die später wieder aufgehoben wurden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie viele Schülerinnen und Schüler zum Zeitpunkt des Amokalarms in der Schule waren, bliebt zunächst offen. Die Türen in der Schule verriegelten sich automatisch, so dass ein möglicher Täter nicht in die Räume eindringen konnte, wie der Polizeisprecher berichtete. Er sprach von einem normalen Prozedere. Die Polizei richtete ein Informationszentrum für Eltern ein.

Eine wartende Mutter sagte, sie telefoniere mit ihrer Tochter, die in die siebte Klasse gehe. Die Schulleitung informiere die Eltern gut, sagte die Mutter. Sie habe erfahren, dass ein Einsatzkommando durch das Gebäude gehe und es kein Anzeichen auf Gefährder gebe. Einige Schüler, die das Gelände verließen und gerade vom Sport kamen, waren teils in T-Shirts und konnten sich in einem großen Feuerwehr-Bus aufwärmen.

Bei dem Oberstufenzentrum I - Technik - handelt es sich um eine berufliche Schule in ehemaligen Reithallen und Pferdeställen einer Kaserne. Auf dem großen Gelände befindet sich auch ein Gymnasium. Am Seitenrand - gegenüber dem Potsdamer Justizzentrum - hat eine Bank ihren Standort in Potsdam.