Freie Universität: Trauerfeier für menschliche Knochen

Die bei mehreren Grabungen auf dem Campus der Freien Universität (FU) Berlin gefundenen menschlichen Knochen sollen Ende März auf dem Waldfriedhof in Dahlem bestattet werden. Dabei soll es eine öffentliche Trauerfeier geben, wie die FU, die Max-Planck-Gesellschaft und das Landesdenkmalamt Berlin am Montag mitteilten. Die Bestattung am 23. März soll demnach nicht-religiös und nicht eurozentristisch ablaufen.