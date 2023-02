Berlin-Wahl 2023: SPD-Politiker rechnet mit eigener Partei ab

Um die SPD wieder nach vorn zu bekommen, soll Franziska Giffey (SPD) im Amt bleiben, aber alle SPD-Senatoren auswechseln, fordert der SPD-Politiker Andreas Köhler in einem internen Papier.

Berlin. Vor dem dritten Sondierungsgespräch zwischen SPD, Grünen und Linken hat ein Schreiben des ehemaligen SPD-Abgeordneten Andreas Köhler für Irritationen innerhalb der SPD gesorgt. Wie der „Spiegel“ berichtet, kursiert im Landesverband der Sozialdemokraten ein fünfseitiges Papier, in dem Köhler die Berliner Regierungspolitik der letzten Jahre ungewöhnlich scharf kritisiert.

Köhler bezeichnet die Berliner SPD als „intellektuell ausgebrannt“, die Schulpolitik der SPD habe in den vergangenen 30 Jahren „zum Eindruck von Inkompetenz und Unzufriedenheit“ geführt und die Wählerinnen und Wähler hätten „die Schnauze voll von SPD-Versprechungen“.

Giffeys ehemaliger Anwalt kritisierte außerdem, „dass keiner im Senat die (politische) Verantwortung für die Wiederholungswahl übernehmen wollte“. Niemand habe verstanden, dass Andreas Geisel, vormals Innensenator und damit verantwortlich für die Durchführung von Wahlen, „als Senator in einem anderen Ressort einfach so weitermachte“. Köhler schreibt, dies sei als „unanständig“ wahrgenommen worden.

Parteikritiker fordert eine Fortführung von Rot-Grün-Rot mit neuen Senatoren

Kritik übt Köhler zudem am Umgang der Berliner SPD mit den Silvester-Krawallen in der Hauptstadt: „Wir hatten keine überzeugenden Antworten und Lösungen für die Angriffe auf Polizei, Feuerwehr oder Rettungswagen durch männliche Jugendliche in Neukölln.“

Der Autor des Papiers plädiert dennoch für eine Fortsetzung der rot-grün-roten Koalition, alle SPD-Senatorinnen und -Senatoren müssten nach dem Wahldesaster allerdings ausgetauscht werden. Die SPD hatte mit 18,4 Prozent der Stimmen das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte eingefahren. Franziska Giffey müsse das Amt der Regierenden Bürgermeisterin hingegen behalten. „Nur sie kann Verwaltung und Repräsentanz. Niemand anderes ist in Sicht.“

Die SPD sondiert derzeit über eine mögliche Regierungsbeteiligung

Die Fundamentalkritik des Politikers trifft die SPD zur Unzeit. Die Partei ringt derzeit mit der Frage, ob sie sich für die Fortsetzung von Rot-Grün-Rot trotz Wahlverlusten von allen drei Parteien aussprechen soll, ein Bündnis als kleinerer Koalitionspartner mit der CDU eingeht, oder nach 34 Jahren Regierungsbeteiligung zur Selbsterneuerung in die Opposition wechselt. Von dieser Entscheidung hängt auch die politische Zukunft der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey ab.

Der Autor des Rundumschlags, Andreas Köhler, saß 1999 bis 2001 und 2006 bis 2011 im Berliner Abgeordnetenhaus. In dieser Zeit leitete er unter anderem den Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Verkaufs des Spreedreiecks. Zuletzt war er auch als Rechtsanwalt für Franziska Giffey tätig. Politisch spielte er nach seinem Ausscheiden aus dem Abgeordnetenhaus in der SPD keine Rolle mehr.