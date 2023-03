Berliner müssen sich kommende Woche wegen der geplanten Warnstreiks auf Einschränkungen in einigen Einrichtungen einstellen.

Öffentlicher Dienst Charite, BSR & Co.: Hier gibt es ab Montag Warnstreiks

Berlin. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes gehen die Warnstreiks in Berlin am kommenden Montag und Dienstag (6. März und 7. März 2023) weiter. Davon betroffen sind einige Krankenhäuser, die Berliner Stadtreinigung (BSR), die Berliner Wasserbetriebe, die Berliner Bäderbetriebe und das Studierendenwerk.

Hintergrund der Warnstreiks sind die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen. Die Arbeitgeber hatten zwar ein Angebot vorgelegt, die Gewerkschaften wiesen dies aber umgehend als unzureichend zurück und kündigten eine Ausweitung der Warnstreiks an. Verdi und der dbb fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite hatte die Forderungen als „nicht leistbar“ abgelehnt.

Charite, Vivantes: Warnstreiks an mehreren Berliner Krankenhäusern

Die Gewerkschaft Verdi rief zu Warnstreiks an der Charité, der Krankenhausgesellschaft Vivantes und dem Jüdischen Krankenhaus auf. Neben Pflegekräften, Therapeuten und Hebammen werden laut Mitteilung bei Vivantes auch Reinigungskräfte, Handwerkerinnen, Küchenpersonal und Gärtner teilnehmen.

„Wir rechnen mit einer hohen Streikbeteiligung und rufen die Klinikbetreiber dazu auf, schon jetzt für die beiden Tage alle verschiebbaren Operationen und Behandlungen zu verlegen“, teilte Gisela Neunhöffer, Verdi-Gewerkschaftssekretärin, mit. Bisher gibt es laut Mitteilung keine Regelungen zum Notdienst.

Charité verschiebt planbare Eingriffe wegen Warnstreik

Die Charité in Berlin.

Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Wegen des geplanten Warnstreiks verschiebt die Charité planbare Eingriffe. Der Vorstand der Charité respektiere selbstverständlich das Streikrecht und werde den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Teilnahme ermöglichen, teilte ein Sprecher mit. „In der Konsequenz werden wir allerdings planbare, nicht dringende Eingriffe verschieben müssen. Wir haben die betroffenen Patientinnen und Patienten kontaktiert und neue Termine angeboten.“

Die Versorgung von Notfällen, zeitkritische Operationen, Transplantationen und die Operationen von Kindern würden weiterhin durchgeführt, hieß es. „Denn wir müssen nicht nur das Wohl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch die Fürsorge für Patientinnen und Patienten verantwortungsvoll im Blick behalten.“

Auch Berliner Bäder vom Warnstreik betroffen

Wegen eines Warnstreiks kommt es bei den Bäderbetrieben zu Einschränkungen.

Foto: Fabian Sommer/dpa

Auch die Berliner Bäderbetriebe sind vom Warnstreik betroffen. Die Beschäftigten sind für Montag ab 6 Uhr zu einem fünfstündigen Warnstreik aufgerufen. "Kundinnen und Kunden müssen sich daher auf Einschränkungen des Badebetriebs einstellen. Einzelne Bäder können verspätet oder gar nicht öffnen", teilten die Bäderbetriebe mit. Da es sich um einen Warnstreik handele, könnten die Bäderbetriebe derzeit keine Angaben dazu machen, welche Bäder betroffen seien. "Wir bitten unsere Gäste um Verständnis", hieß es weiter.

Kundgebungen bei den Wasserbetrieben und der BSR

Bei den Berliner Wasserbetrieben gibt es am Montag um 7.30 Uhr eine Kundgebung am Werner-Voß-Damm (Tempelhof-Schöneberg). Bei der BSR findet die Kundgebung um 9.30 Uhr an der Ringbahnstraße (Tempelhof-Schöneberg) statt.