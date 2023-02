Denkmäler Zepter beschädigter Skulptur in Park Sanssouci wieder da

Das Eingangstor zum Park Sanssouci in Potsdam.

Nach der Beschädigung der historischen Neptungrotte im Potsdamer Park Sanssouci hat die Polizei den gestohlenen Dreizack wieder gefunden. Kriminaltechniker untersuchten Spuren an dem mehr als zwei Meter langen Zepter, das die Neptunskulptur trug, wie die Polizeidirektion West am Montag mitteilte. Eine Zeugin hatte der Polizei am Freitag Hinweise auf den Dreizack aus Kupfer gegeben. Er lag nicht allzu weit entfernt vom Park Sanssouci auf einem Hinterhof nahe der Zeppelinstraße.