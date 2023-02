Wahlleiter: „Wiederholungswahl in Berlin war Erfolg“

Gut zwei Wochen nach der Wiederholungswahl in Berlin hat Landeswahlleiter Stephan Bröchler eine positive Bilanz gezogen. „Die Durchführung der ersten Wiederholungswahl war ein Erfolg“, sagte er am Montag zum Auftakt einer Sitzung des Landeswahlausschusses. „Wir haben Vertrauen in die Demokratie zurückgewonnen“, so Bröchler. „Berlin kann Wahlen.“

Berlin. Gut zwei Wochen nach der Wiederholungswahl in Berlin hat Landeswahlleiter Stephan Bröchler eine positive Bilanz gezogen. „Die Durchführung der ersten Wiederholungswahl war ein Erfolg“, sagte er am Montag zum Auftakt einer Sitzung des Landeswahlausschusses. „Wir haben Vertrauen in die Demokratie zurückgewonnen“, so Bröchler. „Berlin kann Wahlen.“

Das sei aber kein Grund, nun die Hände in den Schoß zu legen. „Wir müssen besser werden und aus Fehlern lernen.“ Nötig sei jetzt, Strukturreformen anzugehen, etwa ein Landeswahlamt aufzubauen und die Rolle des Landeswahlleiters zu stärken.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Landeswahlausschuss wollte im Verlauf des Vormittags das endgültige Ergebnis der Wiederholungswahl feststellen. Laut vorläufigem Ergebnis liegen SPD und Grüne mit je 18,4 Prozent gleichauf hinter dem Wahlsieger CDU (28,2).

Nach den vorläufigen Zahlen hat die SPD nur einen kleinen Vorsprung von 105 Stimmen vor den Grünen. Am Wochenende war nach Recherchen der „Bild am Sonntag“ der Entwurf des amtlichen Ergebnisses bekannt geworden, der auch dem RBB und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach hat sich der Vorsprung der SPD vor den Grünen auf 53 Stimmen verringert. An der Reihenfolge ändert sich aber nichts. Offiziell ist das freilich erst nach dem Beschluss im Landeswahlausschuss.

Die Wahl am 26. September 2021 hatte der Berliner Verfassungsgerichtshof wegen „schwerer systemischer Mängel“ und zahlreicher Wahlfehler für ungültig erklärt und eine Wiederholung angeordnet.