Keine deutsche Medaille am zweiten Finaltag

Cottbus (dpa/bb). Der Deutsche Turner-Bund (DTB) ist am zweiten Finaltag beim 46. Turnier der Meister in Cottbus ohne Medaille geblieben. Für das beste Ergebnis sorgte Weltcup-Debütantin Anna-Lena König aus Karlsruhe als Fünfte am Boden. Zwei sechste Plätze steuerten Lokalmatador Tom Schultze (SC Cottbus) am Sprung und Nils Dunkel (SV Halle) am Barren bei. Am ersten Tag hatten Meolie Jauch vom MTV Stuttgart am Stufenbarren und Milan Hosseini von der TG Böckingen am Boden jeweils Silber gewonnen.

Ausrichter SC Cottbus zeigte sich mit dem ersten Turnier mit Zuschauern seit 2019 sehr zufrieden. An den beiden Finaltagen war die Lausitz-Arena ausverkauft. Zudem sorgten fast 200 Turnerinnen und Turner, darunter Olympiasieger, Welt- und Europameister, für ein erstklassiges Starterfeld in der Lausitz. „Wir haben sehr, sehr viel Lob bekommen. Vor allem der Zuspruch aus den Nationen war überwältigend, hat uns aber an logistische Grenzen geführt“, sagte Turnier-Direktor Mirko Wohlfahrt. Das 47. Turnier der Meister findet vom 22. bis 25. Februar 2024 statt.

