Krise beim RBB RBB: Vernau schreibt „Bettelbriefe“ an Ruhegeldempfänger

Berlin. Wegen der nötigen Sparmaßnahmen beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hat die Interimsintendantin Katrin Vernau Briefe an Ruhegeldempfänger geschrieben und um Solidarbeiträge gebeten. Darüber berichtete der „Tagesspiegel“ mit Berufung auf das Schreiben mit dem Betreff: „Solidarbeitrag für den RBB“. Dem Bericht zufolge soll es an Ruhegeld-Empfänger der Vorgängeranstalten des RBB, dem Sender Freies Berlin und Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg, verschickt worden sein. Auch ehemalige Mitarbeiter des RBB seien angeschrieben worden. Die genaue Anzahl der Personen, die diesen Brief erhielten, ist bislang unklar.

Vernau soll in dem Schreiben moralischen Druck auf die Empfänger aufgebaut haben. Ihr sei es bewusst, dass die Vereinbarungen zum Ruhegeld „grundsätzlich bindend“ seien. Jedoch sei das Ruhegeld ein „besonderes Privileg, das Raum für Konzessionen“ lässt. Ruhegeld in diesem Zusammenhang bedeutet, dass ehemalige Mitarbeiter nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses Geld bis zum Eintritt in die Rente vom früheren Arbeitgeber erhalten. Allerdings – so hieß es weiter – sollen jene, als Gegenleistung für den Solidarbeitrag, im öffentlich-rechtlichen Sender kommuniziert werden. Von einer bestimmten Beitragshöhe war nicht die Rede.

RBB: Ruhegehälter in den vergangenen Monaten oft in der Kritik

Der ehemalige Hörfunkdirektor des Senders Freies Berlin, Jens Wendland, antwortete dem Bericht zufolge auf den „Bettelbrief“ der Interims-Intendantin. Er akzeptiere, dass Vernau alle Register ziehe, allerdings soll er die Kommunikation über einen Solidarbeitrag innerhalb des RBB als inakzeptabel bezeichnet haben. Es seien alle Register gezogen worden, aber eindeutig die falschen, schrieb Wendland. Zudem sei in dem Kreis der Adressaten des Briefes auch von einer „Unverschämtheit“ die Rede.

Die Ruhegehälter beim RBB standen im Zuge der Aufklärung der Krise immer wieder in der Kritik. So war im Oktober unter anderen bekannt geworden, dass der damalige Programmdirektor mit dem ersten Arbeitstag einen Anspruch auf ein stattliches Ruhegeld hatte. Bei einer Basisvergütung von 215.000 Euro im Jahr erhielt er mit Vertragsbeginn einen Anspruch auf 45 Prozent dieser Vergütung. Mit jedem weiteren Dienstjahr stieg dieser Anspruch um ein Prozent an.

RBB muss 49 Millionen Euro einsparen

Nahezu zeitgleich, als die Interims-Intendantin Katrin Vernau das Schreiben an die Ruhegeld-Empfänger auf den Weg brachte, war bekannt geworden, dass die frühere RBB-Intendantin Patricia Schlesinger nach ihrer fristlosen Entlassung vor Gericht zieht. Ihrem Anwalt Ralf Höcker zufolge will sie ihre Betriebsrente von 18.384,54 Euro monatlich einklagen. „Selbst, wenn die konstruierten Vorwürfe gegen die Mandantin irgendeine Berechtigung hätten, wäre es doch völlig überzogen, ihr die Betriebsrente zu nehmen, die sie sich in über 30 Jahren erarbeitet hat“, sagte Höcker der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Am Mittwoch stellte Vernau die Sparmaßnahmen beim RBB vor. So müssen bis 2024 mehr als 49 Millionen Euro eingespart werden. Unter anderen sollen dafür 100 Stellen abgebaut werden, auch Sendungen wie „Thadeusz“ sollen gestrichen werden. Zudem könne der RBB das ARD-Mittagsmagazin nicht mehr aus eigener Kraft finanzieren.

