Straßenbahn fährt Fußgänger an

Ein Fußgänger ist in Berlin von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Der 66-Jährige lief am Samstagnachmittag an der Kreuzung Landsberger Allee/Blumberger Damm in Marzahn vor den Zug, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Rentner soll dabei eine rote Ampel missachtet haben. Der 24-jährige Tramfahrer versuchte vergeblich, mit einer Notbremsung die Bahn anzuhalten. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fußgänger wurde zu Boden geschleudert und kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer erlitt einen Schock.