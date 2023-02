Diskussion über Pläne für riesigen Tagebausee in Welzow-Süd

Pläne für einen riesigen See nach dem Ende der Kohleförderung im Tagebau Welzow-Süd in der Niederlausitz sorgen bei Einwohnern der Kleinstadt für Unmut. Sie fühlen sich von den Behörden nicht genügend mitgenommen. Die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg hatte am Donnerstag in einer Einwohnerversammlung öffentlich bestätigt, entsprechende Planungen des Energieunternehmens Leag übernommen zu haben. Die Landesplanungsbehörde erstellt unter anderem Braunkohle- und Sanierungspläne, aber auch Entwicklungskonzepte. Zunächst hatte der RBB berichtet.