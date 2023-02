Bundesliga Mit Ajax-Sieg im Rücken: Union peilt Premiere in München an

Der 1. FC Union Berlin will den Schwung nach dem Sieg über Ajax Amsterdam in der Europa League ins Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga mitnehmen. Im Topspiel des 22. Spieltages können die Berliner mit einem Sieg in der Allianz Arena am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den punktgleichen Rekordmeister Bayern München in der Tabelle überholen.