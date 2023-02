Weltmeister Häßler und Ex-Profi Marx helfen Erdbebenopfern

Fußball-Weltmeister Thomas Häßler und der ehemalige Bundesliga-Profi Thorben Marx helfen den in Not geratenen Erdbebenopfern in der Türkei. Der aktuelle Berater des Sechstligisten BFC Preußen sowie Co-Trainer Marx lassen sich für ein Meet and Greet versteigern, dessen Erlöse unter anderem den befreundeten Familien von Preußen-Stadionsprecher Yalcin Karaoglan zu Gute kommen, der aus der zerstörten Stadt Antakya stammt. „Für mich war sofort klar, dass ich helfen muss. Mir tut es in der Seele leid, was ihm widerfahren ist“, sagte Häßler auf einer Pressekonferenz am Freitagabend. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet.