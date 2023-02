Berlins next Bademeister: Bäderbetriebe casten Personal

An drei Terminen casten die Bäderbetriebe ihr Personal für die Sommersaison. Was Kandidaten mitbringen müssen und was sie erwartet.

Berlin. Nicht nur Heidi Klum ist wieder auf der Suche, auch die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) – allerdings nicht nach Topmodels, sondern nach Rettungsschwimmern und Kassenpersonal. An drei Terminen casten die Bäder-Betriebe die Kandidatinnen und Kandidaten. Mit einem Augenzwinkern. Was Berlins-Next-Rettungsschwimmer mitbringen muss und was Interessierte bei den Castings erwartet:

Wen suchen die Berliner Bäder-Betriebe bei dem Casting?

„Wir suchen Menschen, die im Sommer Geld verdienen möchten, gerne im Freibad arbeiten und einen Bezug zum Wasser haben“, so Claudia Blankennagel von den Berliner Bäder-Betrieben. Gebraucht werde Kassenpersonal und Rettungsschwimmer für die Sommersaison; für den Zeitraum zwischen 1. April und 30. September.

Was sind die Voraussetzungen um als Rettungsschwimmer bei den BBB zu arbeiten?

Rettungsschwimmer benötigten das deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber und ein Ersthilfe-Abzeichen über 9 Stunden, beides nicht älter als zwei Jahre. Aber auch Interessierte ohne Abzeichen sind bei dem Casting willkommen, so Blankennagel. Denn: „In Kooperation mit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft bilden die BBB in einem einwöchigen Kurs Rettungsschwimmer aus“, so Blankennagel. Doch sei die Ausbildung anspruchsvoll. Unter anderem müssten die Prüflinge eine Strecke von 25 Metern tauchen, in die Tiefe tauchen und vom Dreimeterbrett springen.

Welche besonderen Fähigkeiten und Eigenschaften braucht es als Rettungsschwimmer?

Grundvoraussetzung sei gut und sicher schwimmen zu können. „Die Leute müssen geistig und körperlich geeignet sein. Wir stellen auch Rentner als Rettungsschwimmer ein, vorausgesetzt sie sind körperlich in der Lage. Das müssen die Bewerber beim Casting unter Beweis stellen.“ Das Mindestalter für Rettungsschwimmer beträgt 18 Jahre, so Blankennagel. Außerdem sei es wichtig, dass die Bewerber in der Lage sind, Situationen richtig einzuschätzen.

Was sind die Aufgaben von Rettungsschwimmern?

„Rettungsschwimmer stehen in erster Linie am Beckenrand, passen auf und retten im Notfall Leute; im Wasser sowie an Land“, so Blankennagel. Außerdem müssten sie hin und wieder Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten und die Bedienung von Badegästen an der Kasse übernehmen.

Was sind die Voraussetzungen, um sich als Kassenpersonal bei den BBB zu bewerben?

Eine Ausbildung sei nicht notwendig. „Wir nehmen gerne Studierende oder Quereinsteiger“, betont Blankennagel. „Wer bei uns anfängt, bekommt eine dreitägige Schulung, um das Kassensystem kennenzulernen. Die ist aber nicht kompliziert.“

Welche Fähigkeiten und Eigenschaften braucht das Kassenpersonal der BBB?

Serviceorientiert und freundlich zu sein seien die wichtigsten Voraussetzungen. Außerdem sei die Fähigkeit zum Herunterkochen von Konflikten gefragt, so Blankennagel: „Man ist mit Gästen konfrontiert, die unter Umständen lange in der Hitze angestanden haben, um ins Bad zukommen. Da ist es hin und wieder gefragt Konflikte zu entschärfen.“

Wie gestalten sich die Arbeitszeiten?

„Die Arbeitszeiten liegen zwischen sechs und 22 Uhr, in zwei Schichten“, so Blankennagel. Doch unterschieden sich die Öffnungszeiten von Bad zu Bad. Manche Bäder hätten länger oder früher geöffnet als andere. Im Hochsommer seien die Öffnungszeiten zudem länger als im Früh- oder Spätsommer.

Und was ist nach der Saison? Bestehen Übernahmechancen für das Sommerpersonal?

„Wir suchen nur Saisonkräfte“, betont Blankennagel. Nur vereinzelt sei es möglich, dass Rettungsschwimmer übernommen würden.

Und wie ist die Bezahlung von Berlins-Next-Rettungsschwimmer und -Kassenpersonal?

Sowohl das Kassenpersonal als auch die Rettungsschwimmer würden nach Entgeltgruppe vier des Tarifvertrags Öffentlicher Dienst bezahlt. Dabei liege das Einstiegsgehalt bei Vollzeit zwischen 2400 bis 2700 Euro brutto. „Dann kommen noch Zulagen dazu, wenn man wochenends oder abends arbeitet“, so Blankennagel.

Ein Casting ist eine außergewöhnliche Bewerbungsmethode für die Berufsfelder. Was erwartet die Kandidaten?

Bewerber, die bereits einen Rettungsschwimmerschein haben, erwartet eine Rettungsübung, bei der sie einen Dummy aus dem Wasser retten und anschließend eine Wiederbelebung simulieren müssen. Bewerber ohne Schein dürfen ihre Schwimmsicherheit unter Beweis stellen. Und das Kassenpersonal könne sich auf ein Rollenspiel freuen: „Wir haben sehr versierte Mitarbeiter, die dann herausfordernde Kunden spielen“, so Blankennagel.

Warum eignet sich ein Casting besonders gut?

Die Castingmethode hat sich bewährt, so Blankennagel. „Wir suchen Leute, die gut mit Menschen können. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen mit sehr viel Publikum.“ Deswegen sei es wichtig, die Leute in Aktion zu erleben. Außerdem: „Bei einem Gespräch am Tisch, finden wir nicht heraus, wie sicher jemand schwimmt“, so Blankennagel.

Was müssen die Kandidaten zum Casting mitbringen?

„Die Bewerber sollen vor allem gute Laune mitbringen“, sagt Blankennagel. Diejenigen die sich als Rettungsschwimmer bewerben wollen, sollten Schwimmsachen und ein 1-Euro-Stück für den Spind nicht vergessen. „Gerne auch den Lebenslauf und entsprechende Bescheinigungen mitbringen, soweit vorhanden“, fügt sie hinzu.

Die Castings finden am Samstag, den 25. Februar, in der Schwimmhalle Sewanstraße, am Samstag, den 18. März, in der Schwimmhalle Fischerinsel und am Samstag, den 15. April, im Kombibad Seestraße statt. Jeweils zwischen 9 und 18 Uhr. Weiter Infos dazu finden sich auf www.berlinerbaeder.de/rettungsschwimmer-innen/.

Lesen Sie außerdem:

Menschen mit wenig Geld kommen gratis in Berliner Bäder

DIHK zu Fachkräftemangel: „Betroffen sind eigentlich alle“