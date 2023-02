Sondierungen: Nächste Woche Entscheidung über Koalition

Berlin. Nächste Woche soll klar sein, in welcher Konstellation die Parteien über die Bildung einer neuen Regierungskoalition verhandeln. Es werde eine Entscheidung geben, sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Freitag nach der dritten Gesprächsrunde mit der CDU. Man werde im geschäftsführenden Landesvorstand, also der Verhandlungsdelegation, am Montag die Entscheidung „sorgfältig abwägen“ und dann eine Empfehlung für den Landesvorstand aussprechen, sagte Giffey. Da am Montag noch eine Sondierungsrunde zwischen SPD, Grünen und Linken und am Tag darauf ein weiteres Gespräch zwischen CDU und Grünen angesetzt ist, könnte es am Mittwoch Klarheit geben, wer es mit wem versuchen möchte. Giffey ließ durchblicken, dass ihr eine Oppositionsrolle für die SPD nicht behagt: „Wir müssen dafür sorgen, dass die sozialdemokratische Stimme stark ist, dass sie gehört wird und wir Gestaltungsmöglichkeiten haben“, sagte die SPD-Landesvorsitzende.

Lesen Sie auch: Auch CDU und Grüne gehen in eine dritte Runde

CDU-Landeschef Kai Wegner betonte am Freitag die Gemeinsamkeiten mit der SPD. Man habe „einmal mehr viele Schnittmengen festgestellt“, sagte der Wahlsieger. Beide Seiten besprachen am Freitag die Themen Gesundheit, Wissenschaft und Finanzen. In der Finanzpolitik übernahm Wegner den Standardsatz der SPD, dass man sich aus einer Krise nicht heraussparen werde. Es müsse hingegen eine Investitionsoffensive geben.

SPD-Landes- und Fraktionschef Raed Saleh sagte, man habe auch über die für die SPD zentrale Frage der „bezahlbaren Stadt“ gesprochen. Darunter verstehen die Sozialdemokraten die Gebührenfreiheit für Kitas und Horte sowie ermäßigte Nahverkehrs-Tickets.

Enteignung: Wegner sprach von „großen Schnittmengen“

Beide Seiten sprachen auch über den Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen. Wegner sah an diesem Punkt „große Schnittmengen“ mit der SPD. Man sei sich im Umgang mit dem Volksentscheid und der vom amtierenden Senat eingesetzten Expertenkommission „weitgehend einig“, sagte der CDU-Chef und betonte die bekannte CDU-Position, keine Enteignungen anzustreben. Wie das konkret aussehen könne, werde in möglichen Koalitionsgesprächen festgelegt.

Auch interessant – Rot-Grün-Rot sondiert: Erste Ermüdungserscheinungen

Auch Giffey äußerte sich zu dem Thema, das in den Gesprächen mit den enteignungs-freundlichen Grünen und Linken deutlich komplizierter ist als mit der CDU. Es müsse dazu in jedem Fall eine Klärung geben, sagte die Regierende Bürgermeisterin. Das sei eine „Frage der Verlässlichkeit von Regierungshandeln“. Dass sie einen Verzicht auf Enteignung als Bedingung für ein weiteres Zusammengehen mit Grünen und Linken formuliert habe, wies die Sozialdemokratin zurück. Auch ihre eigene Position in einem möglichen Senat unter Führung des CDU-Mannes Wegner wollte Giffey nicht kommentieren. „Ich möchte, dass wir eine gute Landesregierung bilden, wo die SPD eine starke gestaltende Kraft ist“, sagte Giffey. Über Personen sei nicht gesprochen worden.

Wenn in den nächsten Tagen Klarheit über die Ergebnisse der Sondierungen hergestellt wird, könnten Koalitionsverhandlungen in der übernächsten Woche beginnen, hieß es am Freitag.