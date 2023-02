Wetter in Berlin: Schnee, Glätte, Matsch - So lausig wird das Wochenende

Das Wetter in Berlin bleibt winterlich. Es ist kalt und windig. In der Nacht zu Sonnabend werden die ersten Schneeschauer erwartet.

Das Wetter in Berlin wird am Wochenende spätwinterlich - mit Schnee, Glätte und Schneematsch.

Wetterbericht Wetter in Berlin: Schnee und Glättegefahr am Wochenende

Berlin. Das Wetter bleibt ungemütlich in Berlin. Starker Wind, Regen, teilweise sogar Schnee: Das sind die Aussichten für die nächsten Tage. Dafür ist ein spätwinterliches Tief verantwortlich. Es zieht von Skandinavien ins Baltikum, bringt polare Meeresluft mit und sorgt für unbeständiges Wetter in der Region, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) erklärt. Am Freitag sind Windböen mit bis zu 55 Stundenkilometern möglich. Erst am Abend soll der Wind nachlassen. In der Nacht werden Regenschauer erwartet, teilweise auch Schneeregen und Schnee. Durch überfrierende Nässe und Schneematsch besteht örtlich Glättegefahr. Die Temperaturen liegen bei maximal sieben Grad. Lesen Sie auch: Das Wetter in Berlin - immer aktuell

Auch das Wochenende wird wenig frühlingshaft mit Temperaturen um null Grad, nachts bis minus vier Grad. Zum Sonntag hin sind weitere Schneeschauer und Glätte zu erwarten. Allerdings soll hin und wieder auch die Sonne durchbrechen. Auch interessant: Frühstart - Warum Berlins Bienen jetzt schon wieder fliegen

Wetter in Berlin - Das sind die Aussichten im Detail:

Freitag : Im weiteren Tagesverlauf meist stark bewölkt bis bedeckt. Von Nordwesten Regen, anfangs vereinzelt auch etwas Schneeregen, im Nachmittagsverlauf den Süden Brandenburgs erreichend. Höchstwerte zwischen 4 und 7 Grad. In der Nacht zum Sonnabend viele Wolken und gebietsweise Regen- oder Schneeregenschauer, gegen Morgen lokal Schneeschauer. Temperaturrückgang auf etwa 2 Grad. In der zweiten Nachthälfte vereinzelt Glätte.

: Im weiteren Tagesverlauf meist stark bewölkt bis bedeckt. Von Nordwesten Regen, anfangs vereinzelt auch etwas Schneeregen, im Nachmittagsverlauf den Süden Brandenburgs erreichend. Höchstwerte zwischen 4 und 7 Grad. In der Nacht zum Sonnabend viele Wolken und gebietsweise Regen- oder Schneeregenschauer, gegen Morgen lokal Schneeschauer. Temperaturrückgang auf etwa 2 Grad. In der zweiten Nachthälfte vereinzelt Glätte. Samstag : Wechselnde bis starke Bewölkung und gelegentliche Schneeschauer. Dabei teils Glätte durch Schneematsch oder einer dünnen Schneedecke, insbesondere zum Abend. Höchstwerte am Nachmittag zwischen 2 und 4 Grad. In der Nacht zum Sonntag zunächst wechselnd bewölkt mit lokalen Schneeschauern. Im Verlauf etwas auflockernd und weniger Schauer. Streckenweise Glätte. Verbreitet Frost, Tiefsttemperatur zwischen -2 und -4 Grad.

: Wechselnde bis starke Bewölkung und gelegentliche Schneeschauer. Dabei teils Glätte durch Schneematsch oder einer dünnen Schneedecke, insbesondere zum Abend. Höchstwerte am Nachmittag zwischen 2 und 4 Grad. In der Nacht zum Sonntag zunächst wechselnd bewölkt mit lokalen Schneeschauern. Im Verlauf etwas auflockernd und weniger Schauer. Streckenweise Glätte. Verbreitet Frost, Tiefsttemperatur zwischen -2 und -4 Grad. Sonntag: Neben einigen Wolken zunehmend auch Sonnenschein. Weitgehend niederschlagsfrei, lediglich im Osten und Süden Brandenburgs einzelne leichte Schneeschauer. Temperaturanstieg auf 2 bis 4 Grad. In der Nacht zum Montag gering bewölkt, teils wolkig und niederschlagsfrei. Tiefstwerte im Frostbereich zwischen -3 und -5 Grad. Örtlich Glätte.

