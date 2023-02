RBB kommt nicht zur Ruhe, ARD muss finanziell aushelfen

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) in der Masurenallee in Berlin-Charlottenburg.

Berlin. Die ARD hilft dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Offensichtlich hat der RBB es verpasst, Beitragsmehreinnahmen zurückzulegen. Dafür springt die ARD jetzt ein. Der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke sagte dem Evangelischen Pressedienst, in der anstehenden Bedarfsanmeldung bei der Finanzkommission KEF werde der Senderverbund "die Beitragsmehrerträge in der geforderten Höhe auweisen." Gniffke ergänzte: "Auch die Mehrerträge des RBB sind in dieser Summe enthalten."

Im September 2022 wurde öffentlich, dass der RBB unter Ex-Intendantin Patricia Schlesinger Mehreinnahmen von 41 Millionen Euro in normalen Haushalt verplant hatte. Laut Gniffke gibt es jetzt ein "gemeinsames Unterhaken".

Gniffke erklärte weiterhin: "Natürlich hat so eine Situation, dass ein Sender die Beitragsmehrerträge nicht zurücklegt, das Potenzial, eine Gemeinschaft in Unruhe zu bringen." Die anderen Anstalten seien aber solidarisch gewesen.

Die ARD muss ihren Bedarf für die vierjährige Beitragsperiode ab 2025 bis Ende April 2023 bei der KEF einreichen. Die neue RBB-Intendantin Katrin Vernau hatte im November angekündigt, der Sender wolle die fehlenden 41 Millionen Euro bis Ende 2024 einsparen. Am Dienstag will der Rundfunkrat des RBB zusammenkommen, um womöglich auch über die geplanten Sparmaßnahmen zu beraten.

Wirbel gibt es auch wieder um die Ex-RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Nach ihrer fristlosen Entlassung geht sie vor Gericht. Ihr Medienanwalt Ralf Höcker sagte, dass es um eine monatliche Betriebsrente in Höhe von 18.385,43 Euro gehe. (dw)